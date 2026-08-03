TÇÜD: Türkiye'nin ham çelik üretimi ve ihracatı 2026'nın ilk yarısında büyüme kaydetti

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Haziran ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %14,7 artışla 3,29 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk yarısında ülkenin ham çelik üretimi %8,1 artışla 19,77 milyon mt oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin kütük üretimi yıllık %0,7 artışla 11,73 milyon mt, slab üretimi ise %20,9 artışla 8,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin nihai mamul üretimi yıllık %5,6 artışla 21,94 milyon mt olurken, nihai mamul tüketimi %6,6 artışla 19,85 milyon mt seviyesine yükseldi.

Haziran ayında Türkiye'nin çelik ihracatı yıllık %28,4 artışla 1,73 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %29,7 artışla 1,18 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında ülkenin çelik ihracatı yıllık %2,5 artışla 7,84 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,3 artışla 5,26 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Haziran döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %5,7 düşüş ve %2,4 artışla yine sırasıyla 3,15 milyon mt ve 4,08 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %87,9 artışla 610.469 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin çelik ithalatı Haziran ayında yıllık %0,8 düşüşle 1,76 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %3,7 artışla 1,24 milyar $ oldu. Ocak-Haziran döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,3 artışla 9,27 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,4 düşüşle 6,34 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Haziran döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %0,2 ve %2,3 düşüşle yine sırasıyla 4,39 milyon mt ve 757.080 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %1,3 artışla 4,12 milyon mt seviyesinde bildirildi.

Yılın ilk yarısında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen %80,03 seviyesinden %82,98 seviyesine çıktı.

TÇÜD'ün açıklamasında Türkiye çelik sektörünün 61,9 milyon mt'luk kapasitesinin yalnızca %63,9'unu kullanabildiği şartlarda tüketimin iç tedarike yönlendirilmesini mümkün kılacak önlemlerin alınmasına devam edilmesi gerektiği dile getirildi. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın resmen yürürlüğe girmesi ve geçiş döneminin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye çelik sektörünün sadece üretim bazında değil, ürün ve üretim yöntemi bazında da sürdürülebilirlik performansını güçlendirmesi zorunlu hale geldi. TÇÜD'e göre tüm bu gelişmeler çerçevesinde 2026 yılında başta Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya olmak üzere ithalatta miktar kısıtlamalarını mümkün kılacak, yurt içi tüketimi arttıracak ve yüksek katma değerli ürünlere geçişi hızlandıracak tedbirlerin alınması önem taşıyor.

Türkiye ham çelik üretimi - Haziran 2026