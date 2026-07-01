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TÇÜD: Türkiye'nin ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde yükseldi, AB kotasında 3 milyon mt'un üzerinde ihracat bekleniyor

Çarşamba, 01 Temmuz 2026 16:01:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Mayıs ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %8,9 artışla 3,44 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk beş ayında ülkenin ham çelik üretimi %6,8 artışla 16,48 milyon mt oldu. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kütük üretimi yıllık %0,6 düşüşle 9,77 milyon mt, slab üretimi ise %19,8 artışla 6,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin nihai mamul üretimi yıllık %5,9 artışla 18,36 milyon mt olurken, nihai mamul tüketimi %7,8 artışla 16,68 milyon mt seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 1,36 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %0,6 düşüşle 914,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ülkenin çelik ihracatı yıllık %2,9 düşüşle 6,13 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,7 düşüşle 6,13 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Mayıs döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %8,4 ve %4,8 düşüşle yine sırasıyla 2,50 milyon mt ve 3,18 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %84,2 artışla 451.361 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Mayıs ayında yıllık %16,4 düşüşle 1,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %18,2 düşüşle 1,04 milyar $ oldu. Ocak-Mayıs döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,5 artışla 7,51 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,7 düşüşle 5,10 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Mayıs döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %4,8 ve %5,3 düşüşle yine sırasıyla 3,45 milyon mt ve 598.135 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %7,7 artışla 3,47 milyon mt seviyesinde bildirildi.

Ocak-Mayıs döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen %80,75 seviyesinden %79,93 seviyesine geriledi.

TÇÜD, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren AB'nin yeni kota sisteminin ithalatı önemli ölçüde sınırlandıracağını belirtirken, Türkiye'ye ayrılan 2,86 milyon mt'luk ülke kotasının toplam kotanın %15,6'sına karşılık geldiğini ve serbest ticaret anlaşmaları (STA) kapsamında gerçekleştirilecek ihracatla birlikte Türkiye'nin AB'ye çelik ihracatının 3 milyon mt'un üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Dernek ayrıca, Türk çelik sektörünün mevcut durumda 61,9 milyon mt'luk üretim kapasitesinin yalnızca %63,9'unu kullanabildiğine dikkat çekerek, ABD ve AB'de olduğu gibi iç tüketimin yerli üretimden karşılanmasını teşvik edecek politikaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. TÇÜD, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın tam olarak devreye girmesiyle birlikte sektörün üretim, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri açısından sürdürülebilirlik performansını güçlendirmesinin zorunlu hale geleceğini belirtirken, 2026 yılında özellikle Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'dan yapılan ithalata yönelik kısıtlamaların uygulanması, AB pazarındaki payın artırılmasına yönelik girişimlerin hızlandırılması ve sektörün rekabet gücünü destekleyecek çok yönlü tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye ham çelik üretimi - Mayıs 2026


Etiketler: Kütük Slab Ham Çelik Yassı Ürünler Yarı Mamul Hammaddeler Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




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