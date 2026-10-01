TÇÜD: Türkiye'nin ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde arttı, Ağustos'ta hafifçe geriledi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Ağustos ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 3,38 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk sekiz ayında ülkenin ham çelik üretimi %6,8 artışla 26,56 milyon mt oldu. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin kütük üretimi yıllık %0,7 artışla 15,88 milyon mt, slab üretimi ise %17,3 artışla 10,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin nihai mamul üretimi yıllık %3,7 artışla 29,32 milyon mt olurken, nihai mamul tüketimi %3,3 artışla 26,59 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ağustos ayında Türkiye'nin çelik ihracatı yıllık %8,1 artışla 1,33 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,7 artışla 930,28 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ülkenin çelik ihracatı yıllık %3,1 artışla 10,33 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,9 artışla 7,01 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında yılın ilk sekiz ayında yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %4,4 düşüş ve %3,8 artışla yine sırasıyla 4,17 milyon mt ve 5,42 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %68,3 artışla 738.303 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin çelik ithalatı Ağustos ayında yıllık %8,4 düşüşle 1,43 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %1,4 düşüşle 1,05 milyar $ oldu. Ocak-Ağustos döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %3,7 düşüşle 12,17 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 düşüşle 8,45 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Ağustos döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %1,3 ve %11,4 düşüşle yine sırasıyla 5,93 milyon mt ve 927.451 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %4,8 düşüşle 5,3 milyon mt seviyesinde bildirildi.

Yılın ilk sekiz ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen %76,98 seviyesinden %82,93 seviyesine çıktı.

TÇÜD'ün açıklamasında sekiz aylık dönemde toplam çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalât payı %44,6 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yassı mamul tüketimi içindeki ithalâtın payı ise %58,8'e ulaştı. Dernek, tüm bu gelişmeler çerçevesinde 2026 yılında başta Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya olmak üzere, ithalatta miktar kısıtlamalarını mümkün kılacak, yurt içi tüketimi arttıracak ve yüksek katma değerli ürünlere geçişi hızlandıracak tedbirlerin alınmasının giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Türkiye ham çelik üretimi - Ağustos 2026