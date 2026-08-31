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TÇÜD: Türkiye'nin ham çelik üretimi ve ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde arttı, ithalat azaldı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 13:47:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Temmuz ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk yedi ayında ülkenin ham çelik üretimi %7,9 artışla 23,18 milyon mt oldu. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin kütük üretimi yıllık %1 artışla 13,78 milyon mt, slab üretimi ise %19,9 artışla 9,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin nihai mamul üretimi yıllık %5,6 artışla 25,76 milyon mt olurken, nihai mamul tüketimi %4,7 artışla 23,32 milyon mt seviyesine yükseldi.

Temmuz ayında Türkiye'nin çelik ihracatı yıllık %2,9 artışla 1,16 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,4 artışla 827,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ülkenin çelik ihracatı yıllık %2,4 artışla 9 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,6 artışla 6,08 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında yılın ilk yedi ayında yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %5,5 düşüş ve %2,8 artışla yine sırasıyla 3,58 milyon mt ve 4,76 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %79,4 artışla 656.687 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye'nin çelik ithalatı Temmuz ayında yıllık %19,7 düşüşle 1,46 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %17,6 düşüşle 1,06 milyar $ oldu. Ocak-Temmuz döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %3 düşüşle 10,74 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,9 düşüşle 7,4 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Temmuz döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %5,5 ve %10 düşüşle yine sırasıyla 5,05 milyon mt ve 855.774 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %1,1 artışla 4,83 milyon mt seviyesinde bildirildi.

Yılın ilk yedi ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen %76,93 seviyesinden %82,18 seviyesine çıktı.

TÇÜD'ün açıklamasında Türkiye çelik sektörünün 61,9 milyon mt'luk kapasitesinin yalnızca %64,2'sini kullanabildiği şartlarda tüketimin iç tedarike yönlendirilmesini mümkün kılacak önlemlerin alınmasına devam edilmesi gerektiği dile getirildi. TÇÜD, 2026 yılında başta Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya olmak üzere ithalatta miktar kısıtlamalarını mümkün kılacak, yurt içi tüketimi arttıracak ve yüksek katma değerli ürünlere geçişi hızlandıracak tedbirlerin alınmasının önem taşıdığını belirtti.

Türkiye ham çelik üretimi - Temmuz 2026

Etiketler: Slab Ham Çelik Kütük Yassı Ürünler Yarı Mamul Hammaddeler Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 100 mm
Kenar Uzunluğu2 100 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 120 mm
Kenar Uzunluğu2 120 mm
  SAE,EN,B,CK,ATM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 140 mm
Kenar Uzunluğu2 140 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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