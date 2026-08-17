Kardemir 2026'nın ilk yarısında net kâr elde etti, uluslararası pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 335,84 milyon TL net zarara kıyasla 5,97 milyar TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %5,4 düşüşle 37,35 milyar TL oldu. Aynı dönemde Kardemir, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 529,52 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 1,68 milyar TL faaliyet kârı bildirdi.

Şirket yılın ilk yarısında 4,75 milyar TL AVFÖK elde ederken, AVFÖK marjı %12,72 seviyesine yükseldi.

İlk yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda %5,3 artışla 1,31 milyon mt seviyesinde yer alırken, pik demir üretimi de yıllık %7,3 artışla 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Kardemir'in satış hacmi yıllık %2 artışla 1,26 milyon mt seviyesine yükseldi.

Kardemir 2026 yılında yüksek katma değerli ürünlerini uluslararası pazarlardaki payını artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. Şirket, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İsviçre, Gürcistan, Polonya, Tunus, Azerbaycan, Kosova, Malta ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere farklı ülkelere gerçekleştirdiği satışlarla küresel pazarlardaki varlığını güçlendiriyor.

Üretim altyapısını güçlendiren ve uzun vadeli rekabet gücünü destekleyen stratejik yatırımlarına devam eden Kardemir, Nisan ayında 2 No'lu sürekli döküm makinesi ve KOCKS Block yatırımlarını devreye aldı. 2026 yılı içerisinde ayrıca vakum tesisi ve biyolojik arıtma tesisi modernizasyonu yatırımlarını hayata geçirdi.