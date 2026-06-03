TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde artış gösterdi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Nisan ayında Türkiye yıllık %9,4 artışla 3,29 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumuna gelirken, yılın ilk dört ayında ülkenin ham çelik üretimi %6,3 artışla 13,04 milyon mt oldu. Nisan ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %3,5 ve %19,2 artışla 1,94 milyon mt ve 1,34 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde ise ülkede kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %0,4 düşüş ve %17,6 artışla yine sırasıyla 7,69 milyon mt ve 5,34 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %12 artışla 3,34 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk dört ayında %9,7 artışla 13,22 milyon mt’a yükseldi.

Nisan ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %11,3 artışla 1,3 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,3 artışla 885.522 $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %3,3 düşüşle 4,79 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,5 düşüşle 3,17 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Nisan döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %8 ve %2,1 düşüşle yine sırasıyla 1,94 milyon mt ve 2,57 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %28,5 artışla 273.674 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Nisan ayında yıllık %17,7 artışla 1,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %7,8 artışla 1,08 milyar $ oldu. Ocak-Nisan döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,3 artışla 5,93 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,9 artışla 4,05 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Nisan döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %4,4 artış ve %1 düşüşle yine sırasıyla 2,82 milyon mt ve 506.076 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %10,1 artışla 2,59 milyon mt seviyesinden bildirildi.

Ocak-Nisan döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının ilk dört ayında kaydedilen %83,44 seviyesinden %78,16 seviyesine geriledi.

TÇÜD'e göre bu yılın ilk dört ayında ithalatın toplam çelik ürünleri tüketimi içindeki payı %43,7 olurken, dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalatın payı ise %60 olarak kaydedildi. Türkiye çelik sektörünün 61,9 milyon mt'luk kapasitesinin yalnızca %62,9'unu kullanabildiği göz önüne alındığında dernek, önümüzdeki dönemlerde ABD ve AB’de olduğu gibi tüketimin yerel tedarike yönlendirilmesine yönelik önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın resmen yürürlüğe girmesi ve geçiş döneminin tamamlanmasıyla Türkiye çelik sektörünün sadece üretim bazında değil, ürün ve üretim yöntemi bazında da sürdürülebilirlik performansını güçlendirmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde TÇÜD, 2026 yılında başta Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya olmak üzere ithalatta miktar kısıtlamalarına gidilirken, AB'ye yönelik ihracat payının arttırılmasına ilişkin girişimlerin yoğunlaştırılmasına ve özellikle AB piyasasında Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü arttırıcı çok yönlü tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Türkiye ham çelik üretimi - Nisan 2026