TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde artış gösterdi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Nisan ayında Türkiye yıllık %9,4 artışla 3,29 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumuna gelirken, yılın ilk dört ayında ülkenin ham çelik üretimi %6,3 artışla 13,04 milyon mt oldu. Nisan ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %3,5 ve %19,2 artışla 1,94 milyon mt ve 1,34 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde ise ülkede kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %0,4 düşüş ve %17,6 artışla yine sırasıyla 7,69 milyon mt ve 5,34 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %12 artışla 3,34 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk dört ayında %9,7 artışla 13,22 milyon mt’a yükseldi.
Nisan ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %11,3 artışla 1,3 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,3 artışla 885.522 $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %3,3 düşüşle 4,79 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,5 düşüşle 3,17 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Nisan döneminde yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %8 ve %2,1 düşüşle yine sırasıyla 1,94 milyon mt ve 2,57 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %28,5 artışla 273.674 mt seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin çelik ithalatı Nisan ayında yıllık %17,7 artışla 1,58 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %7,8 artışla 1,08 milyar $ oldu. Ocak-Nisan döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,3 artışla 5,93 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,9 artışla 4,05 milyar $ olarak kaydedildi. İthal edilen ürünlere bakıldığında Ocak-Nisan döneminde yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %4,4 artış ve %1 düşüşle yine sırasıyla 2,82 milyon mt ve 506.076 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %10,1 artışla 2,59 milyon mt seviyesinden bildirildi.
Ocak-Nisan döneminde çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının ilk dört ayında kaydedilen %83,44 seviyesinden %78,16 seviyesine geriledi.