Cleveland-Cliffs, US Steel devralımı için ikinci bir teklif vermeyi planlıyor

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli madencilik ve çelik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., bir diğer yerel çelik üreticisi Nucor Corporation ile birlikte US Steel’i devralmak için ikinci bir teklif vermeye hazırlanıyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Cliffs, devralıma yönelik 7,3 milyar $’lık ilk teklifini 2023 yılının Ağustos ayında vermiş olsa da bu teklif kabul görmemişti.

İkinci teklif kapsamında Cliffs’in US Steel’i satın alacağı, US Steel’in Big River Steel bağlı kuruluşunu Nucor’a satacağı ve şirketin genel merkezini Pittsburgh’ta tutacağı ifade edildi. Bununla birlikte Cliffs’in US Steel bünyesi altına gireceği; çelik üretim tarafının US Steel ve madencilik tarafının da Cliffs tarafından yürütüleceği dile getirildi. Ancak henüz nihai karar verilmediği de bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe yönelik endişeler sebebiyle US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel’e satışını engellemişti. Bu gelişmenin akabinde taraflar, Biden yönetimi, Cliffs ve Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasına dava açmıştı. İlk dava, Biden’ı sendikayı memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğünü görmezden gelmekle suçlamış, ikinci davada ise sendika yönetiminin ve Cliffs’in, anlaşmayı ve Cliffs dışındaki tarafların US Steel’i devralmasını engellemenin yanı sıra US Steel’in rekabet gücüne zarar vermek amacıyla, iş birliği içinde oldukları öne sürülmüştü.