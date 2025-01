US Steel ve Nippon Steel devralımın engellenmesi sebebiyle dava yoluna gidiyor

United States Steel Corporation (US Steel) ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Nippon Steel’in US Steel’i devralımını engelleyen başkanlık kararına itiraz etmek amacıyla Biden yönetimine dava açtıklarını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD Yabancı Yatırım Komitesinin (CFIUS) anlaşmaya yönelik fikir birliğine varamamasının ve nihai kararı mevcut başkana bırakmasının ardından Biden, ulusal güvenliğe yönelik endişeler sebebiyle devralımı engellemiş, US Steel ve Nippon Steel ise bu karara sert tepki göstermişti. Söz konusu şirketler, Biden’ı Amerikalı çelik üreticilerinin geleceğini feda eden siyasi bir karar vermekle suçlamıştı.

Açılan ilk dava, Başkan Biden’ı Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve kendi siyasi gündemini ilerletmek amacıyla CFIUS’i etki altında bırakmakla suçladı. CFIUS sürecinin etkilenmesi sonucu Nippon Steel ve US Steel’in adil değerlendirme hakkından mahrum kaldığı vurgulandı. Bu bilgiler ışığında mahkemeden CFIUS’in inceleme sürecinin ve Biden’ın engelleme kararının bozulmasının yanı sıra CFIUS’e yeni bir inceleme yapma talimatı verilmesi talep edildi.

Öte yandan US Steel ve Nippon Steel, ABD’li çelik üreticisi Cleveland-Cliffs ve USW’ye de dava açtı. Taraflar, USW yönetiminin ve Cliffs’in anlaşmayı ve Cliffs dışındaki tarafların US Steel’i devralmasını engellemenin yanı sıra US Steel’in rekabet gücüne zarar vermek amacıyla iş birliği içinde olduklarını öne sürdü. Dolayısıyla Cliffs ve USW yönetiminin gizli ve rekabete aykırı davranışlarda bulunmasının engellenmesi ve tazminat ödemesi talebinde bulunuldu.