ABD’den Kanada, Meksika ve Çin’e ilave vergi kararı resmileşti, misilleme önlemleri kapıda

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliği sağlamak ve Amerikan halkının çıkarlarını korumak amacıyla Kanada ve Meksika’dan ithal ürünlere ilave %25 ve Çin’den ithal ürünlere de ilave %10 vergi getirdi. Ayrıca Kanada’dan yapılan enerji ithalatına ilave %10 vergi uygulanacağı bildirildi.

Vergilerin Başkan Trump’ın söz konusu ülkelerden talepleri yerine gelene kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi. Bununla birlikte Kanada, Meksika ve Çin’in ABD’ye benzer önlemlerle veya vergilerle karşılık vermesi halinde başkanın vergi oranlarını artırabileceği veya vergilerin kapsamını genişletebileceği vurgulandı.

Kanada’nın Başkan Trump’ın hamlesine yanıtı ise gecikmedi. Kanada Maliye ve Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Dominic LeBlanc ve Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Kanada hükümetinin de ABD’den ithal kereste, motosiklet, ev aletleri ve plastik dahil olmak üzere pek çok ürüne ABD’nin açıkladığı önlemlerin yürürlüğe gireceği 4 Şubat tarihinden itibaren ilave %25 vergi uygulayacağını duyurdu. Bununla birlikte Bakan LeBlanc, hükümetin binek araç ve elektrikli araçların yanı sıra çelik ve alüminyum ürünlere de vergi getirmeyi planladığını ancak bu vergilerin 21 günlük kamuoyu görüşü sürecinden sonra uygulanacağını belirtti. Ayrıca bakanlar, ABD’nin Kanada’ya vergi uygulamaya devam etmesi halinde hükümetin vergi dışındaki seçenekler de dahil olmak üzere ilave önlemleri değerlendirdiğinin altını çizdi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’ye misilleme vergileri uygulanması yönünde talimat verip detayları şimdilik paylaşmazken, Çin hükümeti de ABD’nin açıkladığı vergilerin Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikâyette bulunacağını ve ABD’nin hamlesinin iki tarafa da fayda sağlamayacağını söyledi.

Uzmanlar, vergilerin ABD’de yerel fiyatların artmasının yanı sıra dört ülkenin de ekonomisinde küçülmeye yol açabileceğini düşünüyor.