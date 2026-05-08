Trump: AB ticaret taahhütlerini 4 Temmuz’a kadar yerine getirmezse daha yüksek vergilerle karşılaşabilir

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump, görüşmede jeopolitik gelişmeler, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkiler ve vergi politikalarının yanı sıra daha geniş bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını ifade etti.

Trump, 2025’in Temmuz ayında İskoçya’nın Turnberry kentinde imzalanan ve kendisinin “tarihi ticaret anlaşması” olarak nitelendirdiği anlaşmaya atıfta bulunarak söz konusu anlaşma kapsamında AB’nin vergileri sıfıra indirmeyi taahhüt ettiğini ve bloğun bu yükümlülükleri yerine getirmesi için ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz tarihine kadar süresi bulunduğunu söyledi. Taahhütlerin uygulanmaması halinde ise AB’den ithal ürünlere yönelik vergilerin ciddi şekilde artırılabileceği uyarısında bulundu.

AB-ABD ticaret anlaşması henüz yürürlüğe girmedi

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere AB-ABD arasında imzalanan ticaret anlaşması kapsamında AB’den ithal ürünlerin büyük kısmına daha önce gündeme gelen %30 yerine %15 vergi uygulanması öngörülüyor. Ancak Avrupa Parlamentosunun yılın başında uygulama şartları konusunda uzlaşmaya varmasına rağmen anlaşma henüz yürürlüğe girmedi.

Basında yer alan haberlere göre AB Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, AB’li politika yapıcılar ve üye devletlerin ABD’den ithal ürünlere yönelik vergilerin kaldırılması için müzakereleri sürdürdüğünü söyledi. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak 27 üye devlet arasında koruma önlemleri konusunda görüş ayrılıklarının devam ettiğini dile getirdi. Ayrıca 12 Mayıs veya 19 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan yeni müzakere turlarında anlaşmaya varılabileceği yönünde iyimser olduğunu paylaştı.

Brezilya ile ticaret görüşmeleri de gündemde

Trump ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile ticari ilişkiler ve vergiler konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump’a göre taraflar çeşitli ticaret politikası başlıklarını ele aldı ve gerekirse önümüzdeki aylarda ilave toplantılarla müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.