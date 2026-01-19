Trump Grönland konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Avrupa’dan ithalata ilave vergiler getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Grönland konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan yapılan ithalata yeni vergiler getirileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre bu ülkelerden ABD’ye ihraç edilen tüm ürünlere 1 Şubat 2026 itibarıyla %10 oranında ilave vergi uygulanacak. Söz konusu oran, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren %25’e yükseltilecek. Önlemlerin, Grönland’ın ABD tarafından tamamen satın alınmasına yönelik anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Ulusal güvenlik gerekçe gösterildi

Trump, söz konusu vergilerin ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunarak Grönland’ın hem ABD hem de küresel güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bölgenin modern füze savunma sistemlerinin yanı sıra Çin ve Rusya’nın dahil olduğu yeni jeopolitik rekabet açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Trump’a göre Grönland’ın coğrafi konumu, büyük ölçekli füze kalkanı projeleri dahil olmak üzere gelişmiş savunma sistemlerinin etkinliği açısından hayati önem taşıyor. ABD’nin onlarca yıldır Avrupa’ya yeterli karşılık almadan önemli ekonomik ve güvenlik katkıları sağladığını öne süren Trump, Grönland’daki yabancı faaliyetlerin kabul edilemez küresel güvenlik riskleri oluşturduğunu dile getirdi.

Son olarak ABD’nin, Danimarka ve yeni vergi getirdiği diğer ülkelerle Grönland ve daha geniş güvenlik düzenlemeleri konusunda müzakerelere açık olduğunu da ekledi.

AB’den gerilime karşı uyarı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, ortak bir açıklama yaparak Avrupa Birliği’nin Danimarka ve Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Açıklamada diyalogun çok önemli olduğu vurgulanırken, Danimarka ile ABD arasında halihazırda başlatılmış sürecin sürdürüleceği taahhüt edildi. AB liderleri, vergilerin transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve tehlikeli bir gerileme sürecini tetikleyebileceği uyarısında bulunarak Avrupa’nın birlik içinde olacağını, koordineli hareket edeceğini ve egemenliğini koruma konusunda kararlı kalacağını belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Trump, kısa süre önce İran’a yönelik benzer bir yaklaşım benimseyerek İran ile ticaret yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerin %25 oranında ilave vergiye tabi tutulacağını duyurmuştu.

ABD’nin 232. Madde vergileri kapsamında demir-çelik ithalatına %50 oranında vergi uygulanıyor. Ancak Trump yönetiminin tüm ülkelerden yapılan ithalata getirdiği %40’a varan karşılıklı vergiler, demir-çelik ithalatını kapsamıyor.