Trump ticaret anlaşmasının onaylanmaması sebebiyle Güney Kore’ye yönelik vergileri %25’e yükseltiyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Güney Kore’den ithal otomotiv, kereste, ilaç ve karşılıklı vergi uygulamasına tabi diğer tüm ürünlere yönelik vergilerin %15’ten %25’e yükseltileceğini duyurdu.

Trump, ABD yönetiminin ticaret anlaşmalarının eksiksiz ve karşılıklı şekilde uygulanmasını beklediğini belirtti. ABD’nin, imzalanan anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda vergileri hızla düşürdüğünü vurgulayan Trump, ticaret ortaklarından da aynı yükümlülükleri yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti.

Ticaret anlaşması meclis onayını almadı

Trump’a göre Güney Kore Ulusal Meclisi, iki ülke arasında varılan ikili ticaret anlaşması kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmedi. Trump, 30 Temmuz 2025’te Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile “güçlü ve karşılıklı faydaya dayalı” bir ticaret anlaşması imzalandığını ve bu taahhütlerin 29 Ekim 2025’teki Kore ziyareti sırasında da teyit edildiğini hatırlattı.

Ancak Trump, bu güvence ve mutabakatlara rağmen anlaşmanın Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından hâlâ onaylanmadığını ve bu nedenle vergileri yükseltme kararı aldıklarını söyledi.

Vergi indiriminin arka planı

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD ve Güney Kore arasında imzalanan ikili ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithal edilen ürünlere uygulanan karşılıklı vergiler %25’ten %15’e indirilmişti ve böylelikle iki ülke arasındaki ticari gerilim hafiflemişti. Buna karşılık Güney Kore, Başkan Trump tarafından belirlenecek projelere 350 milyar $ yatırım yapma sözü vermişti.

Seul yönetimi Washington’dan açıklama bekliyor

Basında çıkan haberlere göre Trump’ın açıklamasının ardından Güney Kore Başkanlık Ofisi, Washington’dan vergi artışına ilişkin resmi bir bildirim almadıklarını söyledi. Seul yönetimi, durumu değerlendirmek üzere kurumlararası bir toplantı yapılacağını da bildirdi.

Kanada’da resmi temaslarda bulunmaya devam eden Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Kim Jung-kwan’ın, önümüzdeki günlerde ABD’yi ziyaret ederek ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bakanlık, Güney Kore’nin ticaret anlaşmasını uygulama konusundaki kararlılığını teyit etmek ve gelişmelere proaktif şekilde yanıt vermek üzere ilgili kamu kurumlarıyla yakın koordinasyon içinde olunacağını vurguladı.