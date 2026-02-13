Trump bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik vergileri düşürmeyi planlıyor

Financial Times’ta çıkan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik bazı vergileri kaldırmayı ya da azaltmayı düşünüyor. Söz konusu adımın, çelik, alüminyum ve ilgili ürünlere uygulanan geniş kapsamlı vergilerin günlük tüketim ürünlerinde fiyat artışlarına yol açtığı yönündeki endişelerden kaynaklandığı belirtiliyor.

2025 yılında kapsamı genişletilen ve çelik, alüminyum ve ilgili ürün ithalatında oranı %50’ye kadar çıkan vergiler; pasta kalıpları, yiyecek ve içecek kutuları ile diğer ev eşyalarında maliyet artışına yol açtığı gerekçesiyle tüketiciler, şirketler ve bazı milletvekilleri tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Politik yaklaşımındaki bu değişimin, 3 Kasım 2026’da yapılması planlanan seçimler öncesinde ABD’de artan hayat pahalılığı baskılarıyla da bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

ABD yönetimi ürün listelerini ve muafiyetleri gözden geçiriyor

Trump yönetiminin, belirli ürünleri vergilerden muaf tutmak, yeni vergi genişlemelerini durdurmak ve genel nitelikli vergiler yerine belirli ürünlere yönelik daha sınırlı ulusal güvenlik soruşturmalarına odaklanmak amacıyla mevcut ürün listelerini gözden geçirdiği bildiriliyor. Bu yaklaşımın uygulamayı sadeleştirebileceği ve mevcut vergilerin karmaşıklığı ile uyum yükümlülükleri nedeniyle zorlanan şirketler üzerindeki baskıyı hafifletebileceği ifade ediliyor.

Şu ana kadar Beyaz Saray, planlanan vergi düzenlemelerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Olası politika değişiklikleri kesinleşirse hangi ürünlerde indirim veya muafiyet uygulanacağı ise henüz netlik kazanmış değil.