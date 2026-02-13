 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump...

Trump bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik vergileri düşürmeyi planlıyor

Cuma, 13 Şubat 2026 14:30:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Financial Times’ta çıkan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik bazı vergileri kaldırmayı ya da azaltmayı düşünüyor. Söz konusu adımın, çelik, alüminyum ve ilgili ürünlere uygulanan geniş kapsamlı vergilerin günlük tüketim ürünlerinde fiyat artışlarına yol açtığı yönündeki endişelerden kaynaklandığı belirtiliyor.

2025 yılında kapsamı genişletilen ve çelik, alüminyum ve ilgili ürün ithalatında oranı %50’ye kadar çıkan vergiler; pasta kalıpları, yiyecek ve içecek kutuları ile diğer ev eşyalarında maliyet artışına yol açtığı gerekçesiyle tüketiciler, şirketler ve bazı milletvekilleri tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Politik yaklaşımındaki bu değişimin, 3 Kasım 2026’da yapılması planlanan seçimler öncesinde ABD’de artan hayat pahalılığı baskılarıyla da bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

ABD yönetimi ürün listelerini ve muafiyetleri gözden geçiriyor

Trump yönetiminin, belirli ürünleri vergilerden muaf tutmak, yeni vergi genişlemelerini durdurmak ve genel nitelikli vergiler yerine belirli ürünlere yönelik daha sınırlı ulusal güvenlik soruşturmalarına odaklanmak amacıyla mevcut ürün listelerini gözden geçirdiği bildiriliyor. Bu yaklaşımın uygulamayı sadeleştirebileceği ve mevcut vergilerin karmaşıklığı ile uyum yükümlülükleri nedeniyle zorlanan şirketler üzerindeki baskıyı hafifletebileceği ifade ediliyor.

Şu ana kadar Beyaz Saray, planlanan vergi düzenlemelerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Olası politika değişiklikleri kesinleşirse hangi ürünlerde indirim veya muafiyet uygulanacağı ise henüz netlik kazanmış değil.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Trump ticaret anlaşmasının onaylanmaması sebebiyle Güney Kore’ye yönelik vergileri %25’e yükseltiyor

27 Oca | Çelik Haberler

Trump vergi tehdidinden vazgeçse de AB-ABD ticaret anlaşmasının ilerleyişine ilişkin temkinli tutum sürüyor

23 Oca | Çelik Haberler

Trump Grönland konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Avrupa’dan ithalata ilave vergiler getiriyor

19 Oca | Çelik Haberler

ABD Çin’in denizcilik sektörüne yönelik 301. Madde önlemlerini askıya aldı

10 Kas | Çelik Haberler

ABD-Kanada görüşmeleri Reagan reklamı nedeniyle askıda, Carney görüşmelere yeniden başlamaya hazır

27 Eki | Çelik Haberler

Trump Çin’i %100 vergiyle tehdit etti, Xi Jinping ile görüşmeyi es geçti

13 Eki | Çelik Haberler

Kanada ve ABD yeni ticaret görüşmelerini hızlandırdı

09 Eki | Çelik Haberler

ABD Çin çıkışlı ürünlere yönelik vergi artışını 90 gün daha erteledi

12 Ağu | Çelik Haberler

ABD ve Güney Kore vergiler yürürlüğe girmeden anlaşmaya vardı

01 Ağu | Çelik Haberler

ABD karşılıklı vergi için son tarihi 1 Ağustos’a erteleyerek ticaret anlaşması umutlarını yeşertti

09 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis