ABD ve Güney Kore vergiler yürürlüğe girmeden anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve Güney Kore’nin vergi müzakereleri için belirlenen son tarih olan 1 Ağustos’tan yalnızca birkaç saat önce kapsamlı bir ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu.

Vergi indirimi ve yatırım taahhütleri

Anlaşma kapsamında Güney Kore’den ithal edilen ürünlere uygulanan karşılıklı vergiler %25’ten %15’e indirilecek ve böylelikle iki ülke arasındaki ticari gerilim hafifleyecek. Buna karşılık Güney Kore, Başkan Trump tarafından belirlenecek projelere 350 milyar $ yatırım yapacak. Öte yandan Güney Kore, önümüzdeki iki hafta içerisinde Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Beyaz Saray’da yapacağı ikili görüşmenin ardından büyük ölçekli bir yatırım daha açıklayacak.

Enerji ve pazar erişimi hükümleri

Anlaşmaya göre Güney Kore, ABD’den 100 milyar $ değerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya diğer enerji ürünleri satın olarak enerji iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım atacak. Ayrıca Güney Kore, pazarını ABD’ye tamamen açmanın yanı sıra otomobil, kamyon ve tarım ürünleri gibi ABD’den ithal ürünlere vergi uygulamayacak.