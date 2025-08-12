 |  Giriş 
ABD Çin çıkışlı ürünlere yönelik vergi artışını 90 gün daha erteledi

Salı, 12 Ağustos 2025 11:40:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin çıkışlı ürünlere getirilmesi planlanan vergi artışını erteleyerek vergi ateşkesini 10 Kasım 2025 tarihine kadar olmak üzere 90 gün süreyle uzatan bir kararname imzaladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere erteleme kararı, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin’in Ticaret Müzakerecisi Li Chenggang arasında Temmuz ayının sonunda Stockholm'de gerçekleştirilen iki günlük müzakerelerin beklenen bir sonucuydu.

Vergi ateşkesi uzatılmasaydı ABD ve Çin’in karşılıklı vergileri, iki ülke arasındaki ticaret savaşının zirve yaptığı dönem olan Nisan ayında kararlaştırılan sırasıyla %145 ve %125 oranlarına geri dönecekti. Şimdilik, ABD'nin Çin ithalatına uyguladığı vergi %30, Çin’in ABD çıkışlı ürünlere yönelik vergi ise %10 oranlarında yer alıyor.

Müzakere sonuçları ve devam eden görüşmeler

Süregelen iletişim: ABD ve Çin, karşılıklı ticaret konusunda uzun süredir devam eden sorunları çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Çin’in taahhütleri: Pekin’in karşılıklı olmayan ticaret düzenlemelerini ele almak için önemli adımlar attığı bildiriliyor.

Odak noktaları: Hem ekonomik güvenlik hem de ulusal güvenlik endişeleri müzakerelerin merkezinde yer almaya devam ediyor.


