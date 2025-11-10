ABD Çin’in denizcilik sektörüne yönelik 301. Madde önlemlerini askıya aldı

ABD Ticaret Temsilciliği, Çin’in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerini hedef alan soruşturma kapsamında uygulanan 301. Madde önlemlerinin bir yıl süreyle askıya alındığını açıkladı.

Bu karar, Trump ve Xi arasında ticaret gerilimlerini azaltmayı ve yeni bir müzakere sürecini başlatmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir ticaret anlaşmasının ardından geldi. Anlaşmaya göre ABD, 10 Kasım itibarıyla Çin yapımı gemilere yönelik tüm 301. Madde kapsamındaki vergileri ve liman ücretlerini askıya aldı.

ABD yönetimi, askıya alma süresi boyunca yerel gemi ve liman altyapısını güçlendirmeye devam edeceğini ve partnerleriyle denizcilik-lojistik tedarik zinciri güvenliği konusunda iş birliğini sürdüreceğini belirtti.

Denizcilik, çelik ve lojistik sektörlerine yönelik etkiler

Askıya alma kararı, gemi inşası ve deniz ticaretiyle bağlantılı sektörlerdeki baskıyı geçici olarak hafifletiyor. Bu süreç, liman giriş ücretleri gibi ek maliyet yüklerini ortadan kaldırsa da başlıca rekabet sorunlarını çözmüyor.

Çelik ve denizcilik ekipmanıyla bağlantılı sanayiler açısından bu adım, ABD’nin Çinli tedarikçilere karşı ticari eylemlerinden kaynaklanan politika risklerinde kısa vadeli bir azalma anlamına geliyor. Aynı zamanda çelik yoğun gemi ve liman projelerinde tedarik stratejilerini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

Sonraki adımlar

Müzakereler: ABD ve Çin, denizcilik ve lojistikte adil olmayan uygulamaları ele almak üzere 301. Madde kapsamında görüşmelere devam edecek.

Yerli önlemler: Federal kurumlar, gemi inşa kapasitesi ve liman altyapısını güçlendirecek projeleri ilerletecek.

İzleme: Eğer ilerleme kaydedilemezse askıya alma sona erip vergiler yeniden yürürlüğe girebilir.