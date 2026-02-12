Avrupa Parlamentosu AB-ABD ticaret anlaşması şartlarında uzlaştı

Basında çıkan haberlere göre Avrupa Parlamentosu, 2025 yılı Temmuz ayında sonuçlandırılan AB-ABD ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin şartlarda uzlaşmaya vardı. Daha önce yaşanan gecikmelerin ardından söz konusu uzlaşma, yasama sürecinin önünü açtı.

Parlamentonun ticaret komitesindeki siyasi gruplar tarafından üzerinde mutabakata varılan şartlara göre AB’nin anlaşma kapsamındaki gümrük tavizleri şu unsurları içerecek:

Tavizlerin açıkça uzatılmaması halinde 2028 yılı Mart ayı itibarıyla sona ermesini öngören bir “dönem sonu” maddesi,

ABD’nin mutabık kalınan kuralları ihlal etmesi halinde devreye girecek bir askıya alma maddesi,

ABD menşeli ürünlere uygulanan düşük vergilerin Avrupa pazarında yaratabileceği risklere karşı bir koruma mekanizması.

Çelik vergilerine ilişkin gözden geçirme maddesi eklendi

ABD, çelik içeren bazı AB ürünlerine uyguladığı %50 oranındaki vergiyi temel seviye olan %15’e indirmezse Avrupa Komisyonunun anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde anlaşmayı gözden geçirmesini zorunlu kılan bir hüküm üzerinde uzlaşıldı. Söz konusu indirimin gerçekleşmemesi durumunda çelik ve ilgili ürünlere yönelik vergilerin AB içinde otomatik olarak yeniden yürürlüğe girebileceği belirtildi.

Siyasi gruplar şartlar üzerinde uzlaşmış olsa da değiştirilmiş anlaşma metninin Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda onaylanması ve AB üye ülkeleriyle yürütülecek müzakerelerde kabul edilmesi gerekiyor. Bu nedenle nihai kabul öncesinde bazı hükümlerde değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

AB-ABD ticaret ilişkilerinde daha geniş çerçeve

Temel ticaret çerçevesi, ABD menşeli sanayi ürünlerinin büyük kısmında AB vergilerinin kaldırılmasını ve AB’nin ABD’ye ihracatının büyük bir kısmı için %15 oranında bir vergi üst sınırı belirlenmesini amaçlıyor. Jeopolitik gerilimler nedeniyle nihayete eremeyen anlaşma, yeni şartlarla birlikte yeniden gündeme taşınmış oldu.