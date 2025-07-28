 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD ve AB arasındaki anlaşmada AB'den yapılan ithalata %15 vergi getirildi

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 10:40:20 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD ve Avrupa Birliği’nin imzaladığı yeni anlaşma sayesinde küresel ticaretin yaklaşık üçte birini meydana getiren iki oyuncu arasındaki ticari gerilim hafifledi. Yeni anlaşma kapsamında ABD AB’den ithal ürünlere daha önce açıklanan %30 yerine %15 vergi uygulayacak. Bununla birlikte AB anlaşma dahilinde ABD’den 600 milyar $ değerinde askeri ekipman ve 750 milyar $ değerinde enerji ekipmanı satın alacak.

Anlaşma sayesinde %30’luk vergi %15’e düşürülmüş olsa da Avrupa genelinde talep edilen hiç vergi uygulanmamasıydı. Getirilen vergi havacılık, bazı kimyasallar ve önemli hammaddeler için uygulanmayacak ancak bir “çerçeve” olarak görüldüğü için önümüzdeki haftalarda yeni maddeler eklenebilir. 

Trump, anlaşmanın ABD’nin çelik ithalatına küresel çapta uyguladığı %50’lik vergiyi kapsamadığını ifade etse de Avrupa Komisyonu’nun resmi açıklamasında ABD ile AB’nin ortak küresel kapasite fazlası sorununa karşı birlikte mücadele edeceği ve iki oyuncu arasındaki engelleri ortadan kaldırmak için vergilerin düşürülüp kota sisteminin getirileceği belirtildi.

Uzlaşmaya rağmen eleştiriler devam ediyor. AB Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, %15’lik verginin dengesizlik yaratacağını ve AB’nin taahhüt ettiği yatırımların yerel kalkınmaya zarar verebileceğini ifade etti.

AB’nin taahhüt ettiği yatırımları yerine getirmemesi durumunda Trump vergileri tekrar yukarı çekebilir. ABD hükümetinden bir yetkili anlaşma hakkındaki değerlendirmelerin devam edeceğini ve değişiklikler olabileceğini ifade etti.


Etiketler: ABD Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB ve ABD çelik ile alüminyum vergileri konusunda ateşkes hazırlığında

17 May | Çelik Haberler

AB ABD’nin otomobil ithalatına vergi uygulaması halinde karşı tedbir uygulayacak

02 Tem | Çelik Haberler

AB ABD menşeli ürünlere karşı 22 Haziran’dan itibaren vergi uygulayacak

20 Haz | Çelik Haberler

EUROFER başkanı AB’de koruyucu vergilerin acilen uygulanması için çağrıda bulundu

08 Haz | Çelik Haberler

AB temmuz ayından itibaren ABD ithalatına karşı tedbir uygulamayı planlıyor

06 Haz | Çelik Haberler

AB ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerine karşı DTÖ’ye başvurdu

04 Haz | Çelik Haberler

EUROFER ABD’nin çelik vergilerine karşı acil tedbir alınması için çağrıda bulundu

01 Haz | Çelik Haberler

AB ABD’den ithal bazı ürünlere %25 ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor

22 May | Çelik Haberler

EUROFER: AB DTÖ kuralları çerçevesinde karşılıklı çözümleri desteklemeye devam etmeli

02 May | Çelik Haberler

AB ABD ile çelik vergilerini görüşmek için DTÖ’ye başvurdu

17 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis