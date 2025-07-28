ABD ve AB arasındaki anlaşmada AB'den yapılan ithalata %15 vergi getirildi

ABD ve Avrupa Birliği’nin imzaladığı yeni anlaşma sayesinde küresel ticaretin yaklaşık üçte birini meydana getiren iki oyuncu arasındaki ticari gerilim hafifledi. Yeni anlaşma kapsamında ABD AB’den ithal ürünlere daha önce açıklanan %30 yerine %15 vergi uygulayacak. Bununla birlikte AB anlaşma dahilinde ABD’den 600 milyar $ değerinde askeri ekipman ve 750 milyar $ değerinde enerji ekipmanı satın alacak.

Anlaşma sayesinde %30’luk vergi %15’e düşürülmüş olsa da Avrupa genelinde talep edilen hiç vergi uygulanmamasıydı. Getirilen vergi havacılık, bazı kimyasallar ve önemli hammaddeler için uygulanmayacak ancak bir “çerçeve” olarak görüldüğü için önümüzdeki haftalarda yeni maddeler eklenebilir.

Trump, anlaşmanın ABD’nin çelik ithalatına küresel çapta uyguladığı %50’lik vergiyi kapsamadığını ifade etse de Avrupa Komisyonu’nun resmi açıklamasında ABD ile AB’nin ortak küresel kapasite fazlası sorununa karşı birlikte mücadele edeceği ve iki oyuncu arasındaki engelleri ortadan kaldırmak için vergilerin düşürülüp kota sisteminin getirileceği belirtildi.

Uzlaşmaya rağmen eleştiriler devam ediyor. AB Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, %15’lik verginin dengesizlik yaratacağını ve AB’nin taahhüt ettiği yatırımların yerel kalkınmaya zarar verebileceğini ifade etti.

AB’nin taahhüt ettiği yatırımları yerine getirmemesi durumunda Trump vergileri tekrar yukarı çekebilir. ABD hükümetinden bir yetkili anlaşma hakkındaki değerlendirmelerin devam edeceğini ve değişiklikler olabileceğini ifade etti.