Trump vergi tehdidinden vazgeçse de AB-ABD ticaret anlaşmasının ilerleyişine ilişkin temkinli tutum sürüyor

Cuma, 23 Ocak 2026 13:13:34 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Grönland konusundaki anlaşmazlık kapsamında bazı Avrupa ülkelerine yönelik ilave vergi uygulama planlarından vazgeçtiğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama paylaşan Trump, Grönland ve Arktik bölgesini kapsayan olası bir anlaşma için ön çerçevenin oluşturulduğunu söyledi. Trump, tamamlanması durumunda bu düzenlemenin hem ABD’nin hem de NATO üyesi ülkelerin tamamının çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti. Bu gerekçeyle 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan ilave vergilerden vazgeçtiğini dile getirdi.

Vergilerin hedefinde birçok Avrupa ülkesi vardı

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD yönetimi, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye ihraç edilen tüm ürünlere 1 Şubat 2026 itibarıyla %10 oranında ilave vergi uygulayacaktı. Söz konusu oran, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren %25’e yükseltilecek ve önlemler, Grönland’ın ABD tarafından tamamen satın alınmasına yönelik anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacaktı.

Avrupa Parlamentosu ticaret anlaşması konusunda temkinli

Vergi tehdidinin geri çekilmesine rağmen Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşmasının ilerleyişi konusunda temkinli yaklaşımını sürdürdüğünün sinyalini verdi. Trump’ın son açıklamasından önce parlamento, önerilen vergilere tepki olarak ticaret anlaşmasına yönelik çalışmaları askıya alacağını belirtmişti. Bunun hemen akabinde parlamento, ABD ile olan ticaret anlaşmasına yönelik çalışmaların süresiz olarak askıya alındığını resmen duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı ve ABD Daimi Raportörü Bernd Lange, ABD’nin ilave vergilerinin şimdilik gündemden kalkmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak rehavete yer olmadığını söyledi. Lange, Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasındaki Grönland anlaşmasına ilişkin şu aşamada çok az detayın bilindiğini ve AB’nin, AB-ABD ticaret anlaşmasının ilerleyişine ilişkin karar verebilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.


