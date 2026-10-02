AB Trasteel'in Magona'yı satın almasına onay verdi, çalışanların devri için anlaşma sağlandı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın (MIMIT) açıklamasına göre Avrupa rekabet makamları, Trasteel'in İtalya'nın Piombino kentindeki Liberty Magona kaplamalı sac tesisini satın almasına onay verdi. Böylece tesisin mülkiyet devri ve faaliyetlerin kademeli olarak tam kapasiteye çıkarılması sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

371 çalışanın tamamının devri için anlaşma

Trasteel ile Fim, Fiom ve Uilm sendikaları, 30 Eylül'de gerçekleştirilen görüşmelerde tesisteki 371 çalışanın tamamının 1 Ekim itibarıyla Trasteel Magona Srl'ye devredilmesini öngören bir anlaşmaya vardı. Trasteel, Greensill'in imzası henüz alınmamış olmasına rağmen hukuk danışmanlarının sürece ilişkin güvenceleri doğrultusunda ilerleme kararı aldı.

Anlaşma kapsamında yeniden faaliyete geçişin ilk aşamasında çalışma saatlerinin azaltılması ve çalışanlara gelir desteği sağlanması öngörülürken, destek ödemelerinin şirket tarafından avans olarak karşılanacağı belirtildi. Sendikalar, tesise ulaşacak rulolar sayesinde üretimin dördüncü çeyrekte kademeli olarak yeniden başlamasını beklediklerini aktarırken, Trasteel'in gerekli bakım çalışmalarını ve Tamac servis merkezinin önümüzdeki aylarda Piombino'ya taşınmasını finanse etme taahhüdünü teyit ettiği açıklandı.

Piombino'nun yeniden canlandırılması planının bir parçası

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Trasteel, üretim sürekliliğini ve istihdamı korumak amacıyla satın alma öncesindeki bir adım olarak 30 Haziran'da Liberty Magona'nın Piombino faaliyetleri için kira sözleşmesi imzalamıştı. Magona'nın yeniden faaliyete geçirilmesi, JSW Steel Italy ve Metinvest Adria projelerini de içeren Piombino çelik merkezinin canlandırılması planının bir parçasını oluşturuyor.

Magona yıllık 630.000 mt galvanizli ve boyalı sac üretim kapasitesine sahip olup inşaat, otomotiv, beyaz eşya ve genel sanayi sektörlerine çelik tedarik ediyor.