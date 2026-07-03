Trasteel, Liberty Magona’nın Piombino faaliyetleri için kira sözleşmesi imzaladı

Basında çıkan haberlere göre İsviçreli çelik üreticisi Trasteel, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının (MIMIT) şirketin kurtarma planını onaylamasının ardında, İtalya’nın Piombino kentindeki Liberty Magona faaliyetlerinin kiralanmasına yönelik anlaşma imzaladı. Çelik üretimi Eylül ayının ikinci yarısında yeniden başlayacak.

MIMIT’e göre anlaşma, kurtarma planının uygulanmaya başlaması anlamına geliyor ve Piombino tesisindeki faaliyetlerin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, anlaşmayı Liberty Magona, Piombino sanayi tesisi ve İtalya çelik sektörü açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Anlaşma kapsamında Trasteel, kurtarma planı uygulanırken Liberty Magona’nın faaliyetlerini kiralayacak. Bakanlık, anlaşmanın 500 kişiye istihdam sağlayan Piombino tesisinde üretim sürekliliğini sağlamayı ve istihdamı korumayı amaçladığını belirtti.

Sendikalar anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

İtalyan işçi sendikaları kira sözleşmesinin imzalanmasını memnuniyetle karşılarken, bunu Piombino tesisi için yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

Sendikalar, devir sürecinin istihdam, çalışan hakları ve üretim sürekliliği korunarak tamamlanmasının önemini vurguladı.