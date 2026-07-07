Sülzle Stahlpartner inşaat demiri ve fore kazık faaliyetlerini genişletiyor

Almanya merkezli çelik distribütörü Sülzle Stahlpartner, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Weiden in der Oberpfalz merkezli çelik toptancısı Eisen Grader GmbH’nin faaliyetlerini devralarak şube ağını genişlettiğini ve Eisen Grader’in faaliyetlerine Sülzle Stahlpartner’in bir şubesi olarak devam edeceğini duyurdu.

Satın alım kapsamında Eisen Grader’in mevcut hizmet portföyü olan inşaat demiri ticareti, yapısal çelik bükme faaliyetleri ve fore kazık üretiminin tamamen Sülzle Stahlpartner bünyesine entegre edildiği aktarıldı.

Ülke genelindeki ağ güçlendirecek

Şirket, müşterilerin Sülzle’nin ülke genelindeki dağıtım ağından, daha yüksek teslimat kapasitesinden ve daha verimli lojistik altyapısından faydalanacağını vurguladı. İş birliğinin ayrıca Weiden tesisinin uzun vadeli geleceğini güvence altına almasının ve tesisin geliştirilmesini desteklemesinin beklendiği ifade edildi.

Sülzle Grubu Yönetici Ortağı Heinrich Sülzle, yeni şubenin şirketin pazardaki varlığını güçlendirdiğini ve Dessau-Roßlau’daki mevcut tesisin yanı sıra ikinci bir üretim lokasyonunun devreye alınmasıyla fore kazık üretim kapasitesinin de artırıldığını dile getirdi.