 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sülzle...

Sülzle Stahlpartner inşaat demiri ve fore kazık faaliyetlerini genişletiyor

Salı, 07 Temmuz 2026 12:11:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik distribütörü Sülzle Stahlpartner, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Weiden in der Oberpfalz merkezli çelik toptancısı Eisen Grader GmbH’nin faaliyetlerini devralarak şube ağını genişlettiğini ve Eisen Grader’in faaliyetlerine Sülzle Stahlpartner’in bir şubesi olarak devam edeceğini duyurdu.

Satın alım kapsamında Eisen Grader’in mevcut hizmet portföyü olan inşaat demiri ticareti, yapısal çelik bükme faaliyetleri ve fore kazık üretiminin tamamen Sülzle Stahlpartner bünyesine entegre edildiği aktarıldı.

Ülke genelindeki ağ güçlendirecek

Şirket, müşterilerin Sülzle’nin ülke genelindeki dağıtım ağından, daha yüksek teslimat kapasitesinden ve daha verimli lojistik altyapısından faydalanacağını vurguladı. İş birliğinin ayrıca Weiden tesisinin uzun vadeli geleceğini güvence altına almasının ve tesisin geliştirilmesini desteklemesinin beklendiği ifade edildi.

Sülzle Grubu Yönetici Ortağı Heinrich Sülzle, yeni şubenin şirketin pazardaki varlığını güçlendirdiğini ve Dessau-Roßlau’daki mevcut tesisin yanı sıra ikinci bir üretim lokasyonunun devreye alınmasıyla fore kazık üretim kapasitesinin de artırıldığını dile getirdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Sülzle Stahlpartner çelik dağıtım ağını genişletiyor

07 Eki | Çelik Haberler

Sülzle Stahlpartner Almanya’da inşaat demiri dağıtım ağını güçlendiriyor

23 Tem | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Temmuz 2026

08 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Temmuz 2026

07 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan'da yerel inşaat demiri fiyatları geriledi, yağışlar ticareti ve lojistiği olumsuz etkiliyor

07 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir 7 Temmuz’da inşaat demiri satışlarını açıp kısa sürede kapattı

07 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk inşaat demiri üreticileri farklı fiyat politikaları uyguluyor

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel uzun mamul piyasasında süregelen fiyat düşüşü durdu

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Temmuz 2026

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Haziran sonunda %1,8 geriledi

06 Tem | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis