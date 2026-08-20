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HKM, Salzgitter Group'a entegrasyonu ve elektrik ark ocağı projesini hızlandırmak için yönetimini yeniden yapılandırdı

Perşembe, 20 Ağustos 2026 11:12:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM), Salzgitter AG tarafından satın alınmasının ardından yönetim yapısını yeniden düzenledi. Yeni organizasyon yapısı şirketin Salzgitter Group'a entegrasyonuna, dönüşüm sürecine ve yeni tesis projelerine odaklanacak.

Yeniden yapılanma kapsamında Andreas Betzler, 10 Temmuz 2026 itibarıyla HKM'nin finans direktörü ve yönetim kurulu sözcüsü görevlerini üstlendi. Betzler, şirketin Salzgitter Group'a devam eden entegrasyonunu ve stratejik gelişimini yönetecek.

Yeni yönetimin sorumlulukları belirlendi

Dr. Heiko von Hagen, üretimden sorumlu genel müdür olarak atandı. Daha önce Salzgitter AG Holding'de tedarik zinciri yönetiminin başında bulunan von Hagen, HKM'nin slab üretiminin grup içerisindeki dağılımından da sorumluydu.

Salzgitter'in SALCOS® dönüşüm programının program direktörü Martin Zappe ise HKM'nin sürdürülebilirlik ve yeni tesis projelerinden sorumlu genel müdürü olarak atandı. Zappe, yeni görevinde SALCOS® programının planlanması ve uygulanmasındaki deneyiminden yararlanarak Duisburg'da Almanya'nın en büyük elektrik ark ocağının inşasına yönelik sonraki adımların şekillendirilmesinden sorumlu olacak.

Birleşme sonrası entegrasyon biriminin başında bulunan La-Toya Müller ise HKM'nin Salzgitter Group'a organizasyonel ve kültürel entegrasyonunu destekleyecek.

Aynı zamanda HKM'de teknoloji direktörü olarak görev yapan Dr. Peter Biele şirketten ayrılacak. Carsten Laakmann ise çalışma ilişkilerinden sorumlu direktör ve insan kaynakları genel müdürü olarak görevine devam ederek Betzler, von Hagen ve Zappe ile birlikte yönetim ekibini oluşturacak.

Dönüşüm temel öncelik haline geliyor

Salzgitter Group CEO'su Gunnar Groebler, yeni yönetim yapısının HKM'yi çelik sektöründeki dönüşümün beraberinde getirdiği zorluklara hazırlamayı ve şirketin bu süreçten doğan fırsatlardan yararlanmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Betzler'e göre organizasyonel yeniden yapılanma, HKM'nin gelecekte karşılaşacağı başlıca zorlukların üstesinden gelmek için gerekli uzmanlıkları bir araya getiriyor. Şirket, Salzgitter Group'a entegrasyonunu ilerletip çelik üretimindeki dönüşüme hazırlanırken uzun vadeli ekonomik ve teknolojik sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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