Eski Duferco Danish Steel tesisi satışa çıkarıldı

Basında çıkan haberlere göre Avrupalı yatırım ve danışmanlık şirketi Waterford Capital Partners, Danimarka'nın Frederiksværk kentindeki eski Duferco Danish Steel tesisini satın alarak üretim kompleksini 12,5 milyon € bedelle satışa çıkardı. Tesis sökülerek başka bir yere taşınabilecek durumda satışa sunulurken, belirtilen fiyat fabrika çıkışı bazında olup söküm ve nakliye maliyetlerini içermiyor.

Satış paketi, yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip uzun mamullere yönelik bir sıcak haddehanenin yanı sıra iki soğuk çekme hattını içeriyor. Komplekste ayrıca 14 tavan vinci, servis merkezi, laboratuvar, bakım atölyesi, yaklaşık 1.000 sfero dökme demir hadde merdanesi ve yedek parça stoku bulunuyor.

Tesis çeşitli uzun mamulleri üretebiliyor

Sıcak haddehane, diğer profillerin yanı sıra 25-160 mm genişliğinde lama, 16-70 mm çapında yuvarlak çubuk, 16-50 mm ölçülerinde kare çubuk ve 30-80 mm ölçülerinde köşebent üretebiliyor.

İki soğuk çekme hattında 20 x 4 mm ile 150 x 30 mm arasında değişen ölçülerde yassı ürünlerin yanı sıra 20-50 mm aralığında yuvarlak ve kare çubuklar ile altıgen ürünler üretilebiliyor.

Mevcut bilgilere göre kapatılana kadar faaliyette kalacak tesis, çalışır durumda satışa sunuluyor. Ekipmanların sökülmesi ve taşınması için de bir ihale süreci yürütülüyor.

Duferco 2025 yılında üretimi durdurdu

Duferco Danish Steel, Frederiksværk haddehanesinde üretimi 2025 yılı Haziran ayında durdurdu. Tesis, yüksek enerji maliyetleri ile Danimarka ve Almanya'daki inşaat sektörlerinden gelen zayıf talep nedeniyle uzun süredir finansal zorluklarla karşı karşıyaydı.

Merkezi Rotterdam'da bulunan Waterford Capital Partners, finansal sıkıntı yaşayan ve atıl durumdaki üretim tesisleri de dahil olmak üzere endüstriyel varlıkların satın alınması, nakde çevrilmesi ve yeniden yapılandırılması alanlarında faaliyet gösteriyor.