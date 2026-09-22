 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Eski...

Eski Duferco Danish Steel tesisi satışa çıkarıldı

Salı, 22 Eylül 2026 11:43:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Avrupalı yatırım ve danışmanlık şirketi Waterford Capital Partners, Danimarka'nın Frederiksværk kentindeki eski Duferco Danish Steel tesisini satın alarak üretim kompleksini 12,5 milyon € bedelle satışa çıkardı. Tesis sökülerek başka bir yere taşınabilecek durumda satışa sunulurken, belirtilen fiyat fabrika çıkışı bazında olup söküm ve nakliye maliyetlerini içermiyor.

Satış paketi, yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip uzun mamullere yönelik bir sıcak haddehanenin yanı sıra iki soğuk çekme hattını içeriyor. Komplekste ayrıca 14 tavan vinci, servis merkezi, laboratuvar, bakım atölyesi, yaklaşık 1.000 sfero dökme demir hadde merdanesi ve yedek parça stoku bulunuyor.

Tesis çeşitli uzun mamulleri üretebiliyor

Sıcak haddehane, diğer profillerin yanı sıra 25-160 mm genişliğinde lama, 16-70 mm çapında yuvarlak çubuk, 16-50 mm ölçülerinde kare çubuk ve 30-80 mm ölçülerinde köşebent üretebiliyor.

İki soğuk çekme hattında 20 x 4 mm ile 150 x 30 mm arasında değişen ölçülerde yassı ürünlerin yanı sıra 20-50 mm aralığında yuvarlak ve kare çubuklar ile altıgen ürünler üretilebiliyor.

Mevcut bilgilere göre kapatılana kadar faaliyette kalacak tesis, çalışır durumda satışa sunuluyor. Ekipmanların sökülmesi ve taşınması için de bir ihale süreci yürütülüyor. 

Duferco 2025 yılında üretimi durdurdu

Duferco Danish Steel, Frederiksværk haddehanesinde üretimi 2025 yılı Haziran ayında durdurdu. Tesis, yüksek enerji maliyetleri ile Danimarka ve Almanya'daki inşaat sektörlerinden gelen zayıf talep nedeniyle uzun süredir finansal zorluklarla karşı karşıyaydı.

Merkezi Rotterdam'da bulunan Waterford Capital Partners, finansal sıkıntı yaşayan ve atıl durumdaki üretim tesisleri de dahil olmak üzere endüstriyel varlıkların satın alınması, nakde çevrilmesi ve yeniden yapılandırılması alanlarında faaliyet gösteriyor.

Etiketler: Danimarka Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

National Oilwell Varco, esnek boru şirketi satın aldı

05 Nis | Çelik Haberler

Çin'in kok ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4,2 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Çin'in yarı mamul ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %52,07 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Nucor üçüncü çeyrekte çelik segmentinde daha yüksek kâr bekliyor

22 Eyl | Çelik Haberler

BHP ve China Baowu çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik iş birliğini beş yıl daha uzattı

22 Eyl | Çelik Haberler

Metinvest: Ukrayna Türkiye ve Güney Kore'den çelik ithalatına giderek daha fazla bağımlı hale gelebilir

22 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel Port Talbot elektrik ark ocağı projesindeki gecikmeler nedeniyle İngiltere'den ek finansman talep ediyor

22 Eyl | Çelik Haberler

ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %6,1 düştü - 38. Hafta, 2026

22 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat haftalık bazda gevşedi

22 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor'un sıcak rulo sac baz fiyatı sınırlı arz, düşük ithalat ve uzayan teslim süreleriyle yükselmeye devam ediyor

22 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis