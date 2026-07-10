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İtalya hükümeti Piombino çelik merkezinin yeniden canlandırılması için JSW ile anlaşma imzaladı

Cuma, 10 Temmuz 2026 13:49:26 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nda (Mimit), Piombino çelik tesisinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak JSW Steel Italy ile anlaşmaya varıldı. Şirket, Piombino Logistics, GSI Lucchini, sendikalar ve ilgili kamu kurumları tarafından imzalanan anlaşma, tesisin sanayi planının uygulanmasına yönelik operasyonel çerçeveyi belirlerken, çalışanların istihdamının tamamen korunmasını da güvence altına alıyor.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, anlaşmanın Piombino için yatırımlar, üretim sürekliliği ve istihdamın korunmasına dayalı istikrarlı bir sanayi geleceğinin yeniden inşası yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Anlaşma, Metinvest Adria'nın yeşil çelik tesisi projesi ile Trasteel'in Magona'ya yatırımının ardından tesisin yeniden faaliyete geçirilmesini de kapsayan Toskana çelik merkezinin canlandırılması planının bir parçasını oluşturuyor.

Anlaşma, çevre rehabilitasyonu ve saha güvenliği çalışmalarının yanı sıra JSW tarafından hazırlanan sanayi dönüşüm planını da içeriyor. Plan kapsamında mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni teknolojilerin devreye alınması ve en iyi mevcut teknolojilerin uygulanmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla ray haddehanesinin yenilenmesi için toplam 148,2 milyon € yatırım yapılması öngörülüyor. Yatırımın bir bölümü Mimit tarafından sağlanacak kamu teşvikleriyle desteklenecek.

Sanayi birlikleri konuya ilişkin açıklamalarında JSW'nin yeniden yapılanma planının bölgede devam eden diğer projeleri tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve Piombino'nun tüm çelik değer zincirinin yeniden inşasına katkı sağlayacağını vurguladı.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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