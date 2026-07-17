Jindal Group ikinci ihalenin başarısız olmasının ardından Liberty Galați’ye ilgi göstermeye devam ediyor

Romanya basınında çıkan haberlere göre Asya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Hindistan merkezli Jindal Steel Group, Yönetim Kurulu Başkanı Naveen Jindal’ın Romanya’daki Liberty Galați tesisine düzenlediği ziyaretin ardından şirketi satın alma konusundaki ilgisini yineledi.

Geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti merkezli Liberty Ostrava’yı satın alan Jindal Steel’in, Galați’deki eski Sidex çelik tesisini devralmakla ilgilendiğini açıklayan şirketler arasında yer aldığı aktarıldı.

İkinci ihale teklif gelmeden sonuçlandı

Bu gelişmenin, Liberty Galați’nin satışı için düzenlenen ikinci ihalenin istenen satış fiyatında önemli bir indirime gidilmesine rağmen herhangi bir teklif alınmadan sonuçlanmasının ardından yaşandığı belirtildi. Liberty Galați ve Liberty Tubular Products için belirlenen toplam başlangıç fiyatı 709 milyon €’dan 463 milyon €’ya düşürülürken, Liberty Galați için yaklaşık 444 milyon €, Liberty Tubular Products için ise yaklaşık 18 milyon € başlangıç fiyatı belirlendiği ifade edildi. Başarısızlıkla sonuçlanan ihalenin ardından yargı tarafından yönetime atanan Euro Insol ve CITR konsorsiyumunun stratejik yatırımcılarla görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladığı dile getirildi.

Söz konusu yönetim, satış süreci kapsamında uluslararası tanıtım kampanyası yürütüldüğünü ve çelik sektöründen birçok potansiyel yatırımcıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi. Euro Insol Başkanı Remus Borza, “Çelik tesisine ilgi gösteren yatırımcılarla diyaloğu sürdürecek ve alacaklılarla birlikte somut bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak en uygun çerçeveyi belirlemek için çalışacağız. Buradaki risk çok büyük, bu noktada duramayız,” dedi. CITR CEO’su Paul-Dieter Cîrlănaru ise ihalenin teklif alınmadan sonuçlanmasına rağmen beş ay süren satış süreci boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin tesise yönelik gerçek bir ilginin bulunduğunu ortaya koyduğunu paylaştı. Bununla birlikte Avrupa çelik piyasasındaki zorlu koşulları da dikkate alarak alacaklılarla birlikte mevcut tüm çözüm seçeneklerini değerlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yönetim, tesisi değerlendirebilmeleri için potansiyel yatırımcılara gerekli tüm bilgilere tam erişim imkânı sağlandığını, tanıtım faaliyetlerinin Körfez ülkeleri, Çin, Hindistan, ABD ve Singapur’daki stratejik yatırımcılara yönelik gerçekleştirildiğini ve 20 milyondan fazla potansiyel yatırımcıya ulaşıldığını kaydetti.

Hükümet alternatif yeniden yapılandırma seçeneği hazırlıyor

Öte yandan Romanya hükümetinin, stratejik öneme sahip özel şirketlerin devlet kurumları ve kamu bankalarına olan borçlarının Devlet Varlıkları İdaresi Kurumu tarafından üstlenilmesine imkân tanıyan acil durum düzenlemesini Nisan ayında yürürlüğe koyduğu hatırlatıldı. Söz konusu düzenlemeyle büyük ölçekli sanayi şirketlerinin iflasının önlenmesinin, istihdamın korunmasının ve ulusal ekonominin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Liberty Galați’nin mevcut borcunun yaklaşık 4,7 milyar RON (896,50 milyon €) seviyesinde yer aldığı ve bu miktarın yaklaşık 1,3 milyar RON’luk (247,97 milyon €) kısmının Romanya Ulusal Mali İdare Ajansı ile ithalat-ihracat bankası Exim Banca Românească’ya yönelik borçlardan oluştuğu vurgulandı. Euro Insol daha önce yaptığı açıklamada satış sürecinin başarısız olmaya devam etmesi halinde Romanya Ulusal Mali İdare Ajansı’nın bu borçları devralabileceğini ve tesis varlıklarının aktarılacağı özel amaçlı bir şirket kurarak daha sonra faaliyetlerin yeniden başlatılmasını finanse edecek stratejik bir yatırımcıyı sürece dahil edebileceğini belirtmişti.

Hukuki süreç satış sürecini daha da karmaşık hale getiriyor

Liberty Galați, birçok alacaklının iflas başvurusu talebinde bulunmasının ardından 2025’in Mart ayında önleyici yeniden yapılandırma sürecini başlatmıştı. Bu süreç şirketin resmi iflas sürecine girmeden borçlarını yeniden yapılandırmasına ve faaliyetlerini sürdürmesine imkân tanımıştı.

12 Mart 2026 tarihinde düzenlenen ilk ihale, tarafların 709 milyon €’luk başlangıç fiyatının %7’sine denk gelen banka teminatını sunmaması nedeniyle başarısız olmuştu. Satış süreci ayrıca Liberty Ostrava’nın, Liberty Galați’nin kendisine yaklaşık 40 milyon € borcu bulunduğu iddiasıyla başlattığı hukuki süreç nedeniyle daha da karmaşık hale gelmişti. Liberty Ostrava’nın yargı tarafından atanan yönetimi, Ostrava Bölge Mahkemesi tarafından Liberty Galați’nin belirli varlıklarının devrini yasaklayan ihtiyati tedbir kararının Romanya Tapu Sicili’ne kaydedildiğini bildirmişti. Söz konusu kararın Galați çelik tesisindeki temel üretim ve operasyon varlıklarını kapsadığını ve Avrupa hukuku kapsamında uygulanmaya devam ettiğini paylaşmıştı. TP Insolvence, mahkeme kararına aykırı şekilde gerçekleştirilecek herhangi bir devir işleminin hukuken geçersiz sayılabileceğini söylemişti.

Liberty Ostrava ile Liberty Galați, 2019 yılında Avrupa’daki eski ArcelorMittal varlıklarının satın alınmasının ardından Sanjeev Gupta’nın GFG Alliance grubunun bünyesine katılmıştı. Liberty Ostrava 2024 yılında iflas sürecine girmiş, üretim varlıkları ise daha sonra stratejik bir yatırımcıya satılmıştı.