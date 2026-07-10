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Salzgitter HKM devralımını tamamladı, Duisburg’da emisyonları %90 azaltmayı hedefliyor

Cuma, 10 Temmuz 2026 14:28:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, ortak girişimde diğer hissedarlar olan thyssenkrupp Steel Europe ve Vallourec’in ortaklıktan çekilme kararı almasının ardından Hüttenwerke Krupp Mannesmann’ın (HKM) tamamen kendisine ait bir bağlı kuruluş haline geleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Duisburg tesisinde çelik üretiminin devam edeceği ve HKM’nin tüm kontrolünün üstlenileceği, aynı zamanda entegre çelik tesisinin yeşil dönüşüm stratejisine hazırlanacağı ifade edildi. Salzgitter, Şubat başında thyssenkrupp Steel ile temel ilkeleri içeren bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından tarafların kapsamlı müzakereler sonucunda nihai anlaşmayı tamamladığını belirtti. 8 Temmuz’da imzalanan sözleşmelerin ardından HKM’nin Salzgitter Group’a entegrasyon sürecinin başlayacağı ve hisse devrinin ise aynı günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirileceği dile getirildi.

Emisyonlarda %90 düşüş hedefleniyor

Dönüşüm planı kapsamında Salzgitter, Duisburg tesisinde elektrik ark ocağı yatırımı yaparak çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını uzun vadede %90 oranında azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca yıllık ham çelik üretimini 2 milyon mt seviyesine düşürmeyi planladığına dikkat çekti.

Salzgitter, HKM’nin grubun organizasyon yapısına entegrasyonunun önümüzdeki aylarda devam edeceğini bildirdi. Buna bağlı yeniden yapılanma sürecinin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirten şirket, dönüşümün çalışan temsilcileri ve iş gücüyle sürdürülecek diyalog çerçevesinde sosyal sorumluluk ilkeleri gözetilerek hayata geçirileceğini kaydetti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Karbonsuzlaşma Salzgitter 

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