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Derichebourg, Avrupa Komisyonunun onayının ardından Almanya merkezli Scholz'u satın aldı

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 14:06:07 (GMT+3)   |   Brescia

Fransa merkezli Derichebourg, 31 Temmuz 2026 Cuma günü yayımladığı basın açıklamasında 5 Mayıs 2026 tarihli anlaşma kapsamında Scholz Recycling Group'un %100'ünü satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Söz konusu işlem Avrupa Komisyonu tarafından 139/2004 sayılı AB Birleşme Tüzüğü kapsamında 23 Temmuz 2026 tarihinde onaylandı. Derichebourg bu satın alma ile hurda ve metal geri dönüşüm sektöründeki stratejik konumunu güçlendirecek.

1872 yılında kurulan Scholz Group, 2025 yılında 1,6 milyar € gelir elde ederken, 3 milyon mt'un üzerinde metal, kâğıt ve plastik satışı gerçekleştirerek geri dönüşüm sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Scholz'un Almanya, Çekya, Polonya, Slovenya, Avusturya ve Romanya'daki tesislerinde 3.500'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.

Derichebourg, satın alma işleminin henüz faaliyet göstermediği bölgelere açılmasını sağlayacağını ve önümüzdeki yıllarda geleneksel yüksek fırınlarını büyük miktarda yüksek kaliteli çelik hurdası tüketen elektrik ark ocaklarıyla değiştirecek Avrupalı çelik üreticilerinin artan talebinin karşılanmasına katkıda bulunarak Avrupa çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyeceğini belirtti.

Derichebourg SA CEO'su Abderaman El Aoufir, “480 milyon € şirket değerine sahip bu satın alma işleminin tamamlanması, uluslararası büyüme stratejimiz açısından kritik bir adım teşkil ediyor. Güçlü bilançomuz ve endüstriyel vizyonumuz sayesinde karmaşık bir piyasa fırsatına hızla yanıt verebildik. Scholz ekipleri olağanüstü bir direnç gösterdi. Şimdi tamamlayıcı güçlerimizden yararlanıp yeşil dönüşümü destekleyen lider bir Avrupalı geri dönüşüm şirketi oluşturmak için güçlerimizi birleştireceğiz,” şeklinde konuştu.

MichelaMedici
Michela Medici
Editör

Milano’daki Cattolica Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Mütercim-Tercümanlık alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bir çeviri ajansında proje yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2023 yılında SteelOrbis ailesine katıldım. 2024 yılından bu yana, başta İtalya, Almanya ve Polonya olmak üzere Avrupa hurda ve uzun ürün piyasalarındaki gelişmeleri, fiyat trendlerini ve pazar dinamiklerini raporlamaktan sorumluyum.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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