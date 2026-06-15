 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Almanya...

Almanya metal geri dönüşüm sektörünü temsil edecek yeni birlik: Döngüsel Metal Birliği

Pazartesi, 15 Haziran 2026 13:55:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Birliği (BDSV) ve Almanya Metal Tüccarları ve Geri Dönüştürücüleri Birliği (VDM), Döngüsel Metal Birliği’nin kurulmasına yönelik hukuki altyapıyı oluşturan birleşme anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

Yeni birliğin, Almanya çelik ve metal geri dönüşüm sektörünün ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeydeki ortak temsilcisi olarak faaliyet göstereceği bildirildi. 

Sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor

Birleşmenin dernek siciline kaydedilmesinin ardından yürürlüğe gireceği ve sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Süreç tamamlanana kadar her iki kuruluşun da mevcut yapıları altında faaliyet göstermeye devam edeceği dile getirildi. Sicil kaydının tamamlanmasının ardından ise BDSV ve VDM’nin bağımsız tüzel kişilik olarak varlıklarının sonlanacağı ve tüm hakları, yükümlülükleri ve üyeliklerinin CMA’ya devredileceği paylaşıldı.

CMA geri dönüşüm değer zincirinin tamamını temsil edecek

CMA’nın, çelik ve metal geri dönüşümünün tüm değer zincirini temsil edeceği belirtilirken, faaliyet alanları arasında hurda ve metallerin toplanması, işlenmesi, ticareti ve metal işleme sanayine tedarikinin yer alacağı vurgulandı. Ayrıca birincil metaller, ferroalyajlar ve özel metallerin ticaretinin de yürütüleceği aktarıldı.

Birlikler, CMA’nın temel hedeflerinden birinin sektörün Alman politika yapıcılarının yanı sıra Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu gibi AB kurumları nezdindeki temsil gücünü artırmak olacağı kaydedildi. Yeni birliğin ayrıca Recycling Europe ve Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) gibi uluslararası kuruluşlarda da sektör adına temsil görevi üstleneceği eklendi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp, AST’deki kalan hissesinin Arvedi Group’a satışını tamamladı

12 Haz | Çelik Haberler

Worthington Steel, Klöckner devralımında sona yaklaşıyor

01 Haz | Çelik Haberler

AB HKM’nin Salzgitter tarafından devralımını onayladı

06 May | Çelik Haberler

Salzgitter, Thyrolf & Uhle devralımıyla savunma sanayindeki varlığını güçlendiriyor

12 Şub | Çelik Haberler

Salzgitter yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında thyssenkrupp’un HKM’deki hisselerini satın alacak

09 Şub | Çelik Haberler

Sülzle Stahlpartner, Josef Fien GmbH’yi satın aldı

04 Şub | Çelik Haberler

GMH Gruppe açık kalıp dövme faaliyetlerini tek çatı altında topluyor

15 Oca | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik birimini Jindal’a aşamalı olarak satmayı düşünüyor

08 Oca | Çelik Haberler

Saarstahl, FNsteel devralımıyla soğuk dövme çelik üretimini artırıyor

25 Kas | Çelik Haberler

Sülzle Stahlpartner çelik dağıtım ağını genişletiyor

07 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis