Almanya metal geri dönüşüm sektörünü temsil edecek yeni birlik: Döngüsel Metal Birliği

Almanya Çelik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Birliği (BDSV) ve Almanya Metal Tüccarları ve Geri Dönüştürücüleri Birliği (VDM), Döngüsel Metal Birliği’nin kurulmasına yönelik hukuki altyapıyı oluşturan birleşme anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

Yeni birliğin, Almanya çelik ve metal geri dönüşüm sektörünün ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeydeki ortak temsilcisi olarak faaliyet göstereceği bildirildi.

Sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor

Birleşmenin dernek siciline kaydedilmesinin ardından yürürlüğe gireceği ve sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Süreç tamamlanana kadar her iki kuruluşun da mevcut yapıları altında faaliyet göstermeye devam edeceği dile getirildi. Sicil kaydının tamamlanmasının ardından ise BDSV ve VDM’nin bağımsız tüzel kişilik olarak varlıklarının sonlanacağı ve tüm hakları, yükümlülükleri ve üyeliklerinin CMA’ya devredileceği paylaşıldı.

CMA geri dönüşüm değer zincirinin tamamını temsil edecek

CMA’nın, çelik ve metal geri dönüşümünün tüm değer zincirini temsil edeceği belirtilirken, faaliyet alanları arasında hurda ve metallerin toplanması, işlenmesi, ticareti ve metal işleme sanayine tedarikinin yer alacağı vurgulandı. Ayrıca birincil metaller, ferroalyajlar ve özel metallerin ticaretinin de yürütüleceği aktarıldı.

Birlikler, CMA’nın temel hedeflerinden birinin sektörün Alman politika yapıcılarının yanı sıra Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu gibi AB kurumları nezdindeki temsil gücünü artırmak olacağı kaydedildi. Yeni birliğin ayrıca Recycling Europe ve Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) gibi uluslararası kuruluşlarda da sektör adına temsil görevi üstleneceği eklendi.