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Bekaert Sardinya'daki Macchiareddu kord tesisini Nuova Icom'a devretmek üzere anlaştı

Perşembe, 10 Eylül 2026 12:11:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert, İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Macchiareddu tesisinin yeni sanayi faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi için endüstriyel mühendislik ve metal işleme şirketi Nuova Icom ile ön anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Macchiareddu tesisinin Nuova Icom'a devredileceği ve tesisteki Bekaert çalışanlarının anlaşmanın hüküm ve koşulları doğrultusunda yeniden istihdam edileceği ifade edildi.

Lastik sektöründeki değişimler tesis faaliyetlerini etkiledi

Bekaert, son yıllarda lastik sektöründe yaşanan yapısal değişikliklerin piyasa talebini ve şirketin Sardinya'da lastik takviye ürünleri faaliyetlerinin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Bunun sonucunda tesisteki üretimin kademeli olarak azaltıldığını ve mevcut piyasa koşullarında lastik kordu üretiminin artık sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Anlaşmayla bölgedeki istihdamın devamlılığının desteklenmesini ve tesisteki faaliyetlerin sürmesini hedeflediğini aktaran Bekaert, geçiş sürecine ilişkin görüşmelerin ilgili taraflarla devam edeceğini de kaydetti.

SteelOrbis'in geçen yıl bildirdiği üzere Bekaert, değişken piyasa koşulları nedeniyle yürüttüğü yeniden yapılandırma kapsamında Latin Amerika'daki çelik tel faaliyetlerinden de çekilmişti.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Bekaert 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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