Tosyalı dünya ham çelik üretimi sıralamasında yükselişini sürdürüyor

Pazartesi, 07 Haziran 2021 14:34:53 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding, Worldsteel’in 2020 verilerine göre, dünyada ilk 100 üretici arasında 82. sırada olduğunu açıkladı. 2020 yılında ham çelik üretim tonajı açısından yıllık %10,49 artış kaydeden Tosyalı, Avrupa’da da ikinci en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor.

Tosyalı, yeni yatırımlarının tamamlanmasıyla önümüzdeki yıllarda dünyanın ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticileri arasındaki tırmanışını hızla sürdürmeyi beklediğini ifade etti.

Worldsteel verilerine göre, 2020 yılında ilk üç üretici 115,29 milyon mt ile China Baowu Group, 78,46 milyon mt ile ArcelorMittal ve 43,76 milyon mt ile HBIS Group oldu.