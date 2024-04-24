CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan ortasında %0,33 yükselirken stoklar %0,75 azaldı

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:19:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı ortasında (11-20 Nisan), Nisan ayı başına (1-10 Nisan) kıyasla %0,33 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayı başında, Mart ayının sonuna kıyasla %0,47 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Nisan tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Nisan tarihine kıyasla %0,75 ya da 137.700 mt düşüşle 18,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.