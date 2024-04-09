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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 artış kaydetti

Salı, 09 Nisan 2024 09:49:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 6 Nisan 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %1,3 artış ve yıllık %1 düşüşle 1.583.037 mt oldu.

6 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,6 olurken, bu oran önceki hafta %77,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 6 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,4 düşüşle ve %76,4 kapasite kullanım oranıyla 21.316.120 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,7 kapasite kullanım oranıyla 21.849.544 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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