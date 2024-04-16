Çin’in Ocak-Mart döneminde ham çelik üretimi %1,9 düşerken çelik fiyatları Nisan ayında toparlanmaya başladı

Salı, 16 Nisan 2024 13:30:10 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in pik demir üretimi yıllık %2,9 düşüşle 213,39 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %1,9 düşüş ve %4,4 artışla 256,55 milyon mt ve 336,03 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında yıllık %6,9 düşüşle 72,66 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi %7,8 düşüşle 88,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise %0,1 artış gösterdi.

Çelik üreticileri Mart ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin zayıf olmasına ve çelik fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak üretim tonajlarını büyük miktarda düşürdü. Mart ayındaki canlı dönemde ve Nisan ayında bile talepte piyasa oyuncularının beklediği ölçüde bir toparlanma olmadı. Nisan ayının başında orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının sonuna kıyasla %0,47 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mart ayında ham çelik üretiminin düşmesi çelik fiyatlarını güçlü bir şekilde destekleyerek Nisan ayında çelik fiyatlarının toparlanmaya başlamasını sağladı.