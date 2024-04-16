CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında %0,47 gerilerken stoklar %0,94 azaldı

Salı, 16 Nisan 2024 12:41:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı sonunda (21-31 Mart), Mart ayı ortasına (11-20 Mart) kıyasla %0,47 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayı sonunda, Mart ayının ortasına kıyasla %3,63 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Nisan tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mart tarihine kıyasla %0,94 ya da 173.600 mt düşüşle 18,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.