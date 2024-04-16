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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 geriledi

Salı, 16 Nisan 2024 10:06:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Nisan 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 ve yıllık %2,4 düşüşle 1.565.801 mt oldu.

13 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,7 olurken, bu oran önceki hafta ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,4 düşüşle ve %76,4 kapasite kullanım oranıyla 22.881.921 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,9 kapasite kullanım oranıyla 23.453.447 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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