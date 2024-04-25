Arjantin’in çelik üretimi Mart ayında azaldı

Perşembe, 25 Nisan 2024 09:36:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında aylık %25,4 düşüşle 241.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %83,1 artışla 123.100 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %5,4 artışla 60.100 mt ve uzun mamul üretimi aylık %27 düşüşle 87.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %41,5 düşerken sıcak rulo sac üretimi %37,3, soğuk rulo sac üretimi de %51,7 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %56,5 geriledi.

Acero Argentino’ya göre altı gün süren genel grev ham çelik üretimini ve çelik talebini olumsuz etkileyerek Acindar tesislerinde üretimin durdurulmasına neden oldu.

Acero Argentino, tek toparlanma işaretlerinin enerji sektöründe görüldüğünü, kamu inşaatı, beyaz eşya ve ambalaj sektörlerinin aşağı yönlü hareket etmeye devam ettiğini belirtti.

Tarım makineleri sektöründen toparlanma beklenmiyor. Ancak ağır tarım sektörünün bir sonraki hasatına yönelik olumlu beklentiler var.