Brezilya’nın ham çelik üretimi Mart ayında yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 09:39:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %5,6 artışla 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %3,6 artışla 1,93 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %7,5 artışla 1,10 milyon mt ve uzun mamul üretimi %1,2 düşüşle 832.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %7,3 düşüşle 1,69 milyon mt seviyesine geriledi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %1,6 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %23,2 düşüşle 942.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %46 artarak 486.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk çeyreğinde ülkenin ham çelik üretimi %6,2 artışla 8,29 milyon mt seviyesine kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyrederek 4,86 milyon mt olurken ihracat %17,9 gerilemeyle 2,57 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk üç ayında %25,4 artışla 1,30 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %3,3 artışla 5,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında Çin’den yapılan ithalat toplam ithalatın %60’ını oluşturdu. Ülkenin çelik sektörü, bu ithalatın çoğunun Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığını iddia ederek %25 vergi getirilmesini talep ediyor.