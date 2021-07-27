Tombador Iron Brezilya’dan ilk demir cevheri sevkiyatını yaptı

Salı, 27 Temmuz 2021 09:57:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Tombador Iron, Brezilya’nın Bahia eyaletinde yer alan sahasından, 38.045 ıslak mt yüksek kalite parça cevheri Avrupa piyasasına göndererek ülkeden ilk sevkiyatını gerçekleştirmiş olduğunu duyurdu.

Avrupalı bir çelik üreticisine sevkiyat yaptığını belirten Tombador, satış işleminin ticari ortağı Trafigura aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Gemiden gelecek son analiz raporunu bekliyoruz. Ürünümüzün kalitesinin en az %65 tenörlü olmasını bekliyoruz,” sözlerine yer verildi.

Tombador’un CEO’su Gabriel Oliva ise, “Üretimimizi artırmaya ve yüksek kalite demir cevheri üreticisi alanında bir marka oluşturmaya yoğunlaşacağız. Söz konusu projenin ulaştığı başarıyı devam ettirmek için tüm iş ortaklarımızla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

Şirket, “limanın müsaitlik durumuna bağlı olarak, bir ay içinde bir sonraki sevkiyata hazır” 30.536 mt demir cevherinin bulunduğunu ekledi.