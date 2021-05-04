TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ithalatı Mart’ta yükselmeye devam etti

Salı, 04 Mayıs 2021 15:47:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Mart ayında yıllık %9,2 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk üç ayında ülke yıllık %8,8 artışla 9,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin çelik ithalatı yıllık %53,9 artışla 1,5 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %81,6 artışla 1,2 milyar $ seviyesine yükseldi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin ithalatı yıllık %15,7 artışla 3,9 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %42,5 artışla 2,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk üç ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %102 seviyesinden %92,2 seviyesine düştü.

Üretim ve tüketimdeki artışla birlikte uluslararası piyasalarda görülen arz sıkıntısının da devam ettiğini belirten TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Yılın ilk çeyreğinde üretimdeki artışa rağmen, sanayinin temel girdisi olan sıcak sac ihracatının %37,9 azalmış olması, üretici kuruluşlarımızın iç piyasaya yöneldiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası piyasalarda yaşanan belirsizlik sebebiyle, tüketici kuruluşların stoka yönelmeleri, talebin daha da artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple teslimatta yaşanmakta olan arızi problemlerin, ağırlıklı bir şekilde talebin son güne bırakılmasından, fiyatlara ilişkin değerlendirmelerin ise dünya çelik sektöründeki gelişmelerin dikkate alınmayıp, yurt içi fiyat hareketleri bazında karşılaştırma yapılmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Nisan ayında Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal sıcak saca %4,7-7,3 oranlarında değişen nihai antidamping vergisi getirdi. Bu yıl Haziran ayı sonunda yürürlükten kalkması beklenen koruma önlemlerinin süresi uzatılmasa bile AB çelik sektörünün damping vergileriyle korunmaya devam edileceğini vurgulayan Veysel Yayan, Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün korunabilmesi için AB’den ithal sıcak saca yönelik devam eden antidamping soruşturmasının en kısa sürede sonuçlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.