Hoa Phat üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

Salı, 01 Kasım 2022 10:25:38 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirket yıllık %117 düşüşle 1,7 trilyon VND (67,98 milyon $) net zarar kaydederken, şirketin satış gelirleri yıllık %12 düşüşle 34,4 trilyon VND (1,37 milyar $) seviyesinde yer aldı. Şirketin üçüncü çeyreğe yönelik mali sonuçları iç ve dış pazarlardan gelen zayıf talep ve yüksek hammadde fiyatlarından olumsuz etkilendi.

Yılın ilk dokuz ayında ise Hoa Phat’ın satış geliri 116,5 trilyon VND (4,66 milyar $) olurken, net kârı 10,4 milyar VND (417,07 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirket 6 milyon mt’un üzerinde ham çelik üretimi gerçekleştirirken, inşaat çeliği, sıcak rulo sac ve kütük satışları yıllık %3 artışla 5,7 milyon mt’a ulaştı.

Hoa Phat’ın pazar payı inşaat çeliğinde %32,6’dan %36’ya, çelik borularda ise %24,7’den %29’a yükseldi.

Şirketin 5,6 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip Dung Quat 2 projesi sürüyor.