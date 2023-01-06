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Hoa Phat’ın çelik satışları piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle 2022’de %7 düşüş gösterdi

Cuma, 06 Ocak 2023 13:00:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Aralık ayında inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil olmak üzere çelik ürün satışlarının yıllık %25,9 artışla 558.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %42 artışla 358.000 mt, sıcak rulo sac satışları ise yıllık %20 düşüşle 144.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında ise Hoa Phat’ın inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil olmak üzere çelik ürün satışları piyasada görülen dalgalanmalar nedeniyle 2021 yılına göre %7 düşüşle 7,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %10 artışla 4,2 milyon mt oldu.

Söz konusu yılda Hoa Phat’ın sıcak rulo sac satışları yıllık %23 düşüşle 328.000 mt seviyesinde yer alırken, boru satışları yaklaşık %11 artışla yaklaşık 750.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Buna ek olarak, açıklamaya göre şirketin ham çelik üretiminin 2025 yılından itibaren 14 milyon mt’un üzerine çıkması bekleniyor.


Etiketler: Boru Ham Çelik İnşaat Demiri sıcak rulo sac Sıcak Sac Kütük Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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