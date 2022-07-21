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Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

Perşembe, 21 Temmuz 2022 11:32:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %7,6 ve yıllık %8,1 düşüş göstererek 7,45 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %8,1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,9 düşüşle 5,25 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,2 düşüşle 33,03 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,3 düşüşle 46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Haziran 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

458.700

-0,9

+3,6

Bar

750.800

+0,5

+10,6

Filmaşin

113.800

+5,4

-18,1

Kalın levha

819.500

+6,8

+8,2

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

2.778.800

-16,4

-16,8

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.121.900

-9,6

-20

Galvanizli sac

631.300

-6,4

-23,2

Kaynaklı boru

282.600

+13,8

+11,5

Etiketler: Boru Soğuk Sac Galvanizli Kaplamalı Ham Çelik Filmaşin Pik Demir Sıcak Sac Uzun Ürünler Hammaddeler Borular Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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