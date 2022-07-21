Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %7,6 ve yıllık %8,1 düşüş göstererek 7,45 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %8,1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,9 düşüşle 5,25 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,2 düşüşle 33,03 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,3 düşüşle 46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Haziran 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
458.700
|
-0,9
|
+3,6
|
Bar
|
750.800
|
+0,5
|
+10,6
|
113.800
|
+5,4
|
-18,1
|
Kalın levha
|
819.500
|
+6,8
|
+8,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.778.800
|
-16,4
|
-16,8
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.121.900
|
-9,6
|
-20
|
Galvanizli sac
|
631.300
|
-6,4
|
-23,2
|
Kaynaklı boru
|
282.600
|
+13,8
|
+11,5