Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

Perşembe, 21 Temmuz 2022 11:32:57 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %7,6 ve yıllık %8,1 düşüş göstererek 7,45 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %8,1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,9 düşüşle 5,25 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,2 düşüşle 33,03 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %4,3 düşüşle 46 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: