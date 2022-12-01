TÇÜD: Enerji maliyetleri makul seviyelere inerse Türkiye çelik sektörü iyileşme sürecine girebilir

Perşembe, 01 Aralık 2022 11:22:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %17,8 düşüşle 2,9 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %10,1 düşüşle 30,2 milyon mt oldu.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %2,5 düşüşle 27,1 milyon mt olurken, yalnızca Ekim ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %11,5 artışla 2,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %42,3 düşüşle 1,1 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %51,3 düşüşle 853,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında ihracat yıllık %18 düşüşle 13,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %6,5 düşüşle 12,6 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ekim ayında yıllık %11,6 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %9,9 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ise ithalat yıllık %3,6 düşüşle 12,5 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %14,8 artışla 13,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 10 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %114,5 seviyesinden %93,3 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, Türkiye çelik sektöründe enerjinin toplam maliyet içindeki payının %8’den %28’e yükselmesinin ardından üretimde kaydedilen daralma Ekim ayında da devam etti. Savaşın etkileriyle resesyon yaşanan AB pazarında çelik tüketiminin gerilemesi nedeniyle Türkiye çelik sektörünün en büyük pazarı AB’ye yönelik çelik ihracatı %25 oranında geriledi. Bunun yanı sıra enerji maliyetleri açısından Türkiye’ye kıyasla daha avantajlı olan Körfez ülkelerinin Güneydoğu Asya pazarına yönelmeleriyle de Türkiye’nin söz konusu pazara çelik ihracatı %78 düşüş gösterdi. Üretim ve ihracat gerilerken, Rusya, Hindistan ve Çin’den gerçekleştirilen ithalattaki artış devam etti. Rusya’nın düşük fiyatlarla Türkiye’ye kütük satması nedeniyle Ekim ayında kütük ithalatı %148 artış gösterdi. Yılın ilk 10 ayında Çin’den gerçekleştirilen sıcak rulo sac ithalatı ise 161.000 mt’dan 669.000 mt’a yükseldi. Öte yandan TÇÜD, Hindistan’ın çelik ihracatındaki vergiyi kaldırmasının ardından, Hint menşeli ürünlerin ucuz fiyatlarla Türkiye pazarına girişinde ciddi artış yaşanacağını ve Türkiye’nin yassı mamul pazarlarındaki en büyük rakiplerinden olan Hindistan’ın, Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün zayıflamasından yararlanarak, söz konusu pazarlara yönelebileceğini düşünüyor. Bu kapsamda, başta konut sektörü ile ilgili projeler olmak üzere, imalat sanayinde çelik tüketimini artıracak önlemlerin alınmasına, enerji fiyatlarının makul seviyelere indirilmesine ve kalitesiz ve dampingli ürün ithalatının engellenmesine bağlı olarak, 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye çelik sektörünün iyileşme sürecine girebileceği bildirildi.