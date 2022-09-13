Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Ocak-Ağustos döneminde arttı, çelik tüketiminin iyileşmesi bekleniyor

Salı, 13 Eylül 2022 10:26:25 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %2 artışla 5,5 milyon mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Şirketin inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil çelik mamul satışları ise yıllık %5 artışla 5,14 mt milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda inşaat demiri satışları yıllık bazda %82 artışla 3,1 milyon mt, sıcak rulo sac satışları ise yıllık %3 artışla 1,8 milyon mt seviyesine yükseldi. Şirket aynı zamanda söz konusu dönemde yıllık %5 artışla 491.000 mt çelik boru ve yıllık %7 artışla 226.000 mt galvanizli sac satışı gerçekleştirdi.

Sadece Ağustos ayında Hoa Phat’ın kütük, inşaat demiri ve sıcak rulo sac satışı 628.000 mt oldu. Şirketin inşaat demiri satışları yıllık %44 artarak 233.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları yıllık bazda hafifçe düşerek 233.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda üreticinin boru satışları yıllık %60 artışla 64.000 mt, galvanizli sac satışları ise yıllık %5 düşüşle 28.000 mt oldu.

Hoa Phat hükümetin kamu yatırım harcamalarını ve büyük projeleri teşvik etmek için yoğun inşaat sezonunda bir dizi önlem almasıyla çelik tüketiminin yıl sonuna kadar iyileşmesini bekliyor.