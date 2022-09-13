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Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Ocak-Ağustos döneminde arttı, çelik tüketiminin iyileşmesi bekleniyor

Salı, 13 Eylül 2022 10:26:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %2 artışla 5,5 milyon mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Şirketin inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil çelik mamul satışları ise yıllık %5 artışla 5,14 mt milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda inşaat demiri satışları yıllık bazda %82 artışla 3,1 milyon mt, sıcak rulo sac satışları ise yıllık %3 artışla 1,8 milyon mt seviyesine yükseldi. Şirket aynı zamanda söz konusu dönemde yıllık %5 artışla 491.000 mt çelik boru ve yıllık %7 artışla 226.000 mt galvanizli sac satışı gerçekleştirdi.

Sadece Ağustos ayında Hoa Phat’ın kütükinşaat demiri ve sıcak rulo sac satışı 628.000 mt oldu. Şirketin inşaat demiri satışları yıllık %44 artarak 233.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları yıllık bazda hafifçe düşerek 233.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda üreticinin boru satışları yıllık %60 artışla 64.000 mt, galvanizli sac satışları ise yıllık %5 düşüşle 28.000 mt oldu.

Hoa Phat hükümetin kamu yatırım harcamalarını ve büyük projeleri teşvik etmek için yoğun inşaat sezonunda bir dizi önlem almasıyla çelik tüketiminin yıl sonuna kadar iyileşmesini bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik Kütük sıcak rulo sac Sıcak Sac İnşaat Demiri Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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