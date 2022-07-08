Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Haziran ayında hızlı bir artış kaydetti

Cuma, 08 Temmuz 2022 10:50:35 (GMT+3) | İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group’un ham çelik üretimi bu yılın ilk altı ayında yıllık %8 artışla 4,3 milyon mt olurken, inşaat çeliği, sıcak sac ve kütük dahil çelik satışları yıllık %6 artarak 4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Özellikle inşaat çeliği satışları geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %29 artışla 2,38 milyon mt’a çıktı.

Haziran ayında şirket yıllık %51 artışla 348.000 mt inşaat çeliği üretti. Hoa Phat, ülkenin güney piyasalarındaki yüksek talep ve ihracatta kaydedilen %60 artışa bağlı olarak inşaat çeliği satışlarının %200 arttığını söyledi. Başta otoyol projesinin dahil olduğu başlıca altyapı projeleri gibi kamu yatırımları sayesinde inşaat malzemeleri tüketimi geçtiğimiz yıla kıyasla toparlanma gösterdi.

Söz konusu ayda şirket hem iç hem de dış piyasalara 64.000 mt çelik boru ve 27.000 kaplamalı sac tedarik etti. Çelik boru üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %57 yükselirken, galvanizli sac üretimi aylık %68 arttı ve yıllık %25 düştü.

İkinci çeyrekte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin uluslararası hammadde piyasalarında yol açtığı olumsuz gelişmelere rağmen Hoa Phat Group yakın gelecek için ürün arzını sağlayarak istikrarlı bir şekilde üretim yapmaya devam etti.