Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları zayıf talep nedeniyle Ekim ayında düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 15:00:45 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Ekim ayında yıllık %19 düşüşle 567.000 mt ham çelik üretirken, inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil olmak üzere çelik ürün satışlarının yıllık %42 düşüşle 492.000 mt seviyesinde kaydedildiği bildirdi. Şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %45 artışla 210.000 mt’a, sıcak rulo sac satışları ise yıllık %30 artışla 267.000 mt seviyesine ulaştı. Şirket Ekim ayında yıllık %20 düşüşle 57.000 mt boru ve yıllık %39 düşüşle 27.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi. Hoa Phat’ın üretim ve satışlarında kaydedilen düşüş talebin zayıf olmasından kaynaklandı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde şirket yıllık %2 düşüşle 6,6 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin çelik satışları yıllık %3 düşüşle 6,2 milyon mt oldu. Hoa Phat'ın inşaat demiri satışları yıllık %13 artışla 3,6 milyon mt'a yükselirken, sıcak rulo sac satışları yıllık %9 artışla 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında şirket yıllık %11 artışla 634.000 mt boru ve yıllık %13 düşüşle 276.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi.

Şirket iç ve dış piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda üretim ve satış hacimlerinde ayarlamalar yapacağını belirtti.