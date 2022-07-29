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Hoa Phat’ın satış geliri ilk yarıda arttı

Cuma, 29 Temmuz 2022 10:09:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirket 4,02 trilyon VND (173,12 milyon $) net kâr kaydederken, satış gelirlerinin 37,71 trilyon VND (1,62 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Yılın ilk yarısında ise Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %22,7 artışla 82,12 trilyon VND (3,53 milyar $) olurken, net kârı 12,23 milyar VND (525,97 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Şirket ikinci çeyrekte toplam 1,8 milyon mt kütük, inşaat çeliği ve sıcak sac üretti. Yılın ilk altı ayında ise Hoa Phat yıllık %8 artışla 4,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. İlk yarıda şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %29 artışla 2,38 milyon mt, sıcak sac satışları ise yıllık %7 artışla 1,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Sıcak Sac İnşaat Demiri Kütük Ham Çelik Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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