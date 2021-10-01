TÇÜD: Türkiye Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek aylık ham çelik üretimini gerçekleştirdi

Cuma, 01 Ekim 2021 16:30:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ağustos ayında yıllık %7,1 artışla 3,5 milyon mt seviyesinde yer alarak tüm zamanların en yüksek aylık ham çelik üretimini gerçekleştirdi ve dünya çelik üretimi sıralamasında aylık bazda yedinci sıradaki yerini korudu. Bu yıl Türkiye Ocak-Ağustos döneminde yıllık %16,7 artışla 26,6 milyon mt ham çelik üretti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %20,2 artışla 23 milyon mt olurken, yalnızca Ağustos ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %12,4 düşüşle 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %70,9 artışla 1,9 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %209 artışla 1,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yıllık %21,5 artışla 12,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %84 artışla 9,7 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ağustos ayında yıllık %19,3 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %127 artışla 1,4 milyar $ oldu. Yılın ilk sekiz ayında ise ithalat %30,6 artışla 10,8 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %90,2 artışla 9,3 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, yılsonunda Türkiye’nin ham çelik üretimi 40 milyon mt seviyesine ulaşabilir. Dünya çelik üretiminin %60’ını tek başına gerçekleştiren Çin’in yeşil mutabakat hedeflerine ulaşmak için üretimi azaltmaya başlaması ve mevcut üretimi iç tüketime yönlendirmesi, Türk çelik sektörü için büyük bir fırsat yarattı ve Türk çelik ihracatçıları Ocak-Ağustos döneminde Uzak Doğu pazarına yönelik ihracatını %59 oranında artırdı. Ülke, Latin Amerika pazarına ise %339 oranında artışla yaklaşık 1,7 milyon mt ihracat gerçekleştirdi. Öte yandan, Ağustos ayında Türkiye’nin sıcak sac ihracatı, üretimdeki %11,9’luk artışa rağmen, yerel talepteki canlılık sebebiyle %23 oranında geriledi.

Ayrıca, ülkenin çelik ithalatında Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) yol açtığı artışın kontrol edilememesi, Türk çelik sektörü ve dış ticaret dengesi açısından sürdürülemez boyutlara ulaştığını ifade eden TÇÜD, DİR uygulamasının yeniden gözden geçirilerek mâkul bir çerçeveye oturtulması gerektiğini ifade etti.