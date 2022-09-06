TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde düştü

Salı, 06 Eylül 2022 10:33:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Temmuz ayında yıllık %20,7 düşüşle 2,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %6,9 düşüşle 21,6 milyon mt oldu.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %3,6 düşüşle 19,6 milyon mt olurken, yalnızca Temmuz ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %11,2 düşüşle 2,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %22,8 düşüşle 1,2 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %19,4 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yedi ayında ihracat yıllık %10,2 düşüşle 9,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %17,5 artışla 9,4 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Temmuz ayında yıllık %1,8 düşüşle 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %12,9 artışla 1,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ise ithalat yıllık %5,4 düşüşle 9,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %25,6 artışla 10 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yedi ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %100,6 seviyesinden %94 seviyesine geriledi.

TÇÜD’e göre, üretimdeki düşüşün hız kazanması endişeleri artırdı. Bu düşüşte olumsuz küresel piyasa koşullarının yanı sıra Rusya’nın düşük fiyatlarla Türkiye iç piyasasını baskı altına alması ve yerel üreticilerin bu fiyatlarla rekabet edememesi sonucunda üretimlerini azaltmaları veya durdurmaları etkili oldu. Temmuz ayında kapasite kullanım oranları geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %75,2’den %59,7’ye geriledi. Temmuz ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %101’den %72 seviyesine düştü. Enerji fiyatlarına yapılan yaklaşık %50 oranındaki zam ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında yaşanan resesyon Türk üreticiler için önümüzdeki aylarda durumun daha da kötüleşeceğine dair endişe yaratıyor. TÇÜD, üretimdeki düşüşün kontrol altına alınabilmesi ve ihracatın sürdürülebilmesi için Rusya, Çin ve Hindistan’dan yapılan yarı mamul ithalatındaki artışın kontrol altına alınması ve yerli ürün kullanımını artıracak adımlar atılması gerektiğini belirtti.